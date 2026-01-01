Біля Куп'янська загинув воїн з Волині Іван Мельник

Волинь зазнала ще однієї важкої втрати внаслідок російсько-української війни. На Харківщині загинув воїн з Підгайців.Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади."З глибоким сумом сповіщаємо, що Україна втратила ще одного свого відданого сина. Захищаючи рідну землю від загарбників, на війні загинув Мельник Іван Володимирович (01.05.1979 р.н.), житель села Підгайці. Вірний військовій присязі, солдат, гранатометник механізованого батальйону, він віддав найдорожче — своє життя. Серце воїна зупинилося 2 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ", - йдеться у дописі.Поховання Героя відбудеться у п'ятницю, 10 липня.Орієнтовно о 10:00 траурний кортеж у супроводі колони автомобілів вирушить від Бюро СМЕ у Луцьку до с. Підгайці.Живим коридором зустрічатимуть Героя від повороту на вулицю Шкільну, звідки траурна піша хода прямуватиме до рідної домівки захисника на вулицю Надстирну, 47.Після прощання біля будинку кортеж вирушить до церкви Святого Олександра Невського, де близько 11:30 відбудеться чин похорону.Далі процесія попрямує до місцевого кладовища, де на Алеї Слави Герой знайде свій останній спочинок.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.