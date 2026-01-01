Зірвало шифер та побило вікна: після негоди на Волині потребує ремонту навчально-реабілітаційний центр





Про це 8 липня у коментарі Юлія Гринчук.



З її слів, шквальний вітер зірвав частину покрівлі зі спального корпусу та котельні, а шматки шиферу потрощили вікна в спортивній залі, їдальні та кількох житлових кімнатах. Йдеться про 7 пошкоджених склопакетів та понад 50 квадратних метрів розкритого даху.



"Наразі діти у закладі не вчаться. Усі на канікулах, вчителі — у відпустках, там лише техперсонал. Власними силами, де нам вдалося, позабивали вікна плівкою, аби уникнути затікання дощу. Але власними силами нам ремонт не під силу", — каже Юлія Гринчук.



Фахівці вже обрахували орієнтовну вартість матеріалів та аварійно відновлювальних робіт — це орієнтовно 125 тисяч гривень. Клопотання про виділення цієї суми спрямували головному розпоряднику коштів — управлінню освіти і науки обласної військової адміністрації.



Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, кошти на ремонт освітнього закладу виділять з резервного фонду обласного бюджету.



Що відомо про негоду 29 червня на Волині



На території Волині в післяобідню пору 29 червня пронісся буревій. В селі Озеро Луцького району під час грози блискавка влучила в дерево неподалік водойми, у результаті чого травмувалися 10 людей, а саме 7 дітей різного віку і 3 дорослих.



Збитків від негоди зазнали домогосподарства Горохівської та Боратинської громад. Жителі сіл Боратинської громади розповідали Суспільнмоу про зірвані дахи на будинках, понищені господарські будівлі, електроопори з лініями електропередач.



За даними Луцької райдержадміністрації, в селі Підбереззя були пошкоджені дахи приватних домогосподарств, повалені дерева, пошкоджені лінії електропостачання. Спеціалісти комунальних підприємств працювали на місцях працювали над ліквідацією наслідків негоди, очищали дороги від повалених дерев та уламків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після негоди на Волині, яка вирувала 29 червня, ремонту потребує приміщення Крупівського навчально-реабілітаційного центру. Там зірвало шифер з даху та побило вікна.Про це 8 липня у коментарі Суспільному розповіла директорка закладуЗ її слів, шквальний вітер зірвав частину покрівлі зі спального корпусу та котельні, а шматки шиферу потрощили вікна в спортивній залі, їдальні та кількох житлових кімнатах. Йдеться про 7 пошкоджених склопакетів та понад 50 квадратних метрів розкритого даху."Наразі діти у закладі не вчаться. Усі на канікулах, вчителі — у відпустках, там лише техперсонал. Власними силами, де нам вдалося, позабивали вікна плівкою, аби уникнути затікання дощу. Але власними силами нам ремонт не під силу", — каже Юлія Гринчук.Фахівці вже обрахували орієнтовну вартість матеріалів та аварійно відновлювальних робіт — це орієнтовно 125 тисяч гривень. Клопотання про виділення цієї суми спрямували головному розпоряднику коштів — управлінню освіти і науки обласної військової адміністрації.Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, кошти на ремонт освітнього закладу виділять з резервного фонду обласного бюджету.На території Волині в післяобідню пору 29 червня пронісся буревій. В селі Озеро Луцького району під час грози блискавка влучила в дерево неподалік водойми, у результаті чого травмувалися 10 людей, а саме 7 дітей різного віку і 3 дорослих.Збитків від негоди зазнали домогосподарства Горохівської та Боратинської громад. Жителі сіл Боратинської громади розповідали Суспільнмоу про зірвані дахи на будинках, понищені господарські будівлі, електроопори з лініями електропередач.За даними Луцької райдержадміністрації, в селі Підбереззя були пошкоджені дахи приватних домогосподарств, повалені дерева, пошкоджені лінії електропостачання. Спеціалісти комунальних підприємств працювали на місцях працювали над ліквідацією наслідків негоди, очищали дороги від повалених дерев та уламків.

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