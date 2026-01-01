На Волині розпочав роботу новий митний термінал
Сьогодні, 15:45
На Волині розпочав роботу новий митний термінал ТОВ «Автохоф», де здійснюватимуть митне оформлення вантажів для міжнародних автомобільних перевезень.
У Волинській митниці зазначають, що це має покращити умови для міжнародних автоперевезень, оптимізувати процес митного оформлення та сприяти розвитку зовнішньої торгівлі.
Новий термінал розташований у Ковельському районі, на території Колодяжненської громади. Він працюватиме як місце прибуття автотранспорту, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Тут перевізники зможуть заїжджати в зону митного контролю, проходити необхідні процедури та оформлювати вантажі.
Сам термінал функціонуватиме цілодобово. Митне оформлення здійснюватимуть 16 інспекторів відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ковель», який працюватиме щодня з 09:00 до 21:00.
Будівництво комплексу стало можливим, зокрема, завдяки державній програмі підтримки бізнесу «Доступні кредити 5–7–9% «.
Першим транспортним засобом, який оформили після початку роботи термінала, стала вантажівка місцевого виробника з меблевими щитами з натуральної деревини. Продукцію відправили на експорт до Франції.
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У Волинській митниці зазначають, що це має покращити умови для міжнародних автоперевезень, оптимізувати процес митного оформлення та сприяти розвитку зовнішньої торгівлі.
Новий термінал розташований у Ковельському районі, на території Колодяжненської громади. Він працюватиме як місце прибуття автотранспорту, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Тут перевізники зможуть заїжджати в зону митного контролю, проходити необхідні процедури та оформлювати вантажі.
Сам термінал функціонуватиме цілодобово. Митне оформлення здійснюватимуть 16 інспекторів відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ковель», який працюватиме щодня з 09:00 до 21:00.
Будівництво комплексу стало можливим, зокрема, завдяки державній програмі підтримки бізнесу «Доступні кредити 5–7–9% «.
Першим транспортним засобом, який оформили після початку роботи термінала, стала вантажівка місцевого виробника з меблевими щитами з натуральної деревини. Продукцію відправили на експорт до Франції.
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