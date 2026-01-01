На Волині розпочав роботу новий митний термінал

На Волині розпочав роботу новий митний термінал
На Волині розпочав роботу новий митний термінал ТОВ «Автохоф», де здійснюватимуть митне оформлення вантажів для міжнародних автомобільних перевезень.

У Волинській митниці зазначають, що це має покращити умови для міжнародних автоперевезень, оптимізувати процес митного оформлення та сприяти розвитку зовнішньої торгівлі.

Новий термінал розташований у Ковельському районі, на території Колодяжненської громади. Він працюватиме як місце прибуття автотранспорту, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Тут перевізники зможуть заїжджати в зону митного контролю, проходити необхідні процедури та оформлювати вантажі.

Сам термінал функціонуватиме цілодобово. Митне оформлення здійснюватимуть 16 інспекторів відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ковель», який працюватиме щодня з 09:00 до 21:00.

Будівництво комплексу стало можливим, зокрема, завдяки державній програмі підтримки бізнесу «Доступні кредити 5–7–9% «.

Першим транспортним засобом, який оформили після початку роботи термінала, стала вантажівка місцевого виробника з меблевими щитами з натуральної деревини. Продукцію відправили на експорт до Франції.

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Теги: Волинь, митний термінал
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