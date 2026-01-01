Нові правила стажу: що змінить пенсійна реформа в Україні









Трискладова реформа: як змінять солідарну систему пенсій



Головна мета змін пенсійної реформи полягає в усуненні дисбалансів та встановленні справедливих правил для всіх поколінь українців.



"Маємо забезпечити, аби пенсійна система була змінена докорінно. Формула нарахування та індексація були справедливими, кланові пенсії скасовані, а мінімальна пенсія була не меншою за реальний прожитковий рівень", - заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.



Майбутня пенсійна реформа в Україні базуватиметься на трискладовій системі, про що раніше в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. Ключовий акцент буде зроблено на модернізації солідарного рівня.



Основою системи стане принцип "пенсія - це те, що ти заробив". Розмір виплат напряму залежатиме від суми внесків, сплачених протягом усього трудового життя.



Формулу розрахунку зроблять максимально прозорою: чим більшими були відрахування, тим вищою буде пенсія.



Крім того, для запобігання бідності серед громадян без повного стажу запровадять гарантовану базову виплату, розмір якої щорічно визначатиметься можливостями держбюджету.



На додаток до оновлення солідарної системи, реформа передбачає ще два ключові напрямки змін, які стосуються спеціальних пенсій та накопичень.



Трансформація спеціальних пенсій



Витрати на виплати за пільговим стажем або достроковим виходом на пенсію більше не покриватимуться із загального солідарного бюджету. Замість цього для таких професій створять механізми професійних пенсій.



Очікується, що фінансуватися вони будуть через підвищені ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) або альтернативні накопичувальні інструменти. Процес переходу на нову модель розрахований на 13 років.



Добровільні накопичення з "автоматичною підпискою"



Третім компонентом стане накопичувальна система. Вона діятиме за принципом "автоматичної підписки": до неї автоматично включатимуть усіх працівників, проте за бажанням кожен зможе відмовитися.



У міністерстві наголошують, що відмова від участі в цій системі закономірно призведе до нижчого рівня пенсії в майбутньому.



Ключові цілі та параметри реформи: як влада планує змінити справедливість пенсій



Урядовий план пенсійної реформи спрямований на кардинальне підвищення прозорості та справедливості нарахувань. Міністерство соціальної політики ставить перед собою кілька стратегічних завдань, покликаних трансформувати нинішню модель.



Основні параметри нової системи:



Мінімальний орієнтир: У межах солідарної моделі планується встановити поріг пенсії не нижче 6 000 гривень.



Стеля виплат: Максимальний розмір солідарної пенсії обмежується десятьма прожитковими мінімумами (зараз це 26 000 гривень), що логічно пов'язано з обмеженням бази нарахування ЄСВ.



Самодостатність системи: Пенсійний фонд має стати фінансово

автономним, розподіляючи виключно ті кошти, які фактично надійшли у вигляді внесків. Це допоможе мінімізувати дефіцит бюджету.



Стимулювання стажу: Для громадян із тривалим трудовим стажем (від 40 років) передбачається зростання пенсійних виплат у півтора-два рази порівняно з поточними показниками.



Чи підвищать пенсійний вік



Попри демографічні виклики, влада поки не підтримує ідею збільшення віку виходу на пенсію. Натомість реформа фокусується саме на підвищенні вимог до страхового стажу - це вже затверджена багаторічна стратегія, яка триватиме до 2028 року.



Тобто вік залишається незмінним (60 років), але для виходу на пенсію в цьому віці потрібно мати все більше років офіційного стажу (у 2026-му - 33 роки, в 2027-му - 34 роки, 2028-му - 35 років). Якщо стажу не вистачає, його можна офіційно докупити.



Чому реформа є неминучою



Міністр наголошує на глибокій несправедливості чинної системи, де розмір пенсії часто залежить не від внесків людини, а від року виходу на заслужений відпочинок.



"Сьогодні ми бачимо, що при ідентичному стажі та заробітній платі люди отримують зовсім різні виплати через різницю в часі виходу на пенсію. Мета реформи - усунути цей дисбаланс і забезпечити рівні умови для всіх поколінь", - пояснив Улютін.



На необхідності пенсійної реформи наголошує і Гетманцев.



"Звичайно, реформа запізніла. Але краще пізно, ніж ніколи", - каже Гетманцев.

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