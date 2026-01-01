Шахраї списали з картки волинянки понад 63 тисячі гривень





Відповідна інформація з’явилася у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, – інформує



Заява до поліції надійшла 28-го червня 2026-го року. За словами потерпілої, того дня близько 17:00, перебуваючи вдома, вона почула звуковий сигнал свого телефона, що сповістив про рух коштів. Зайшовши у банківський додаток, жінка виявила, що з її кредитної картки двома транзакціями списали 63 513,52 грн.



Кошти були перераховані на оплату товарів категорії одяг та взуття (інтернет-магазин «CAS*Deva Vastra Mart»). Перша операція відбулася о 17:03 на суму 27 477,48 грн, друга – о 17:10 на суму 36 036,04 грн.



Жінка запевняє, що не здійснювала жодних платежів, не переходила за підозрілими посиланнями та не надавала стороннім особам доступу до свого смартфона чи банківських даних. Оплату картками через телефон у неї було вимкнено, а сам гаджет знаходився у приміщенні, де на той час нікого не було. Відразу після виявлення крадіжки потерпіла заблокувала картку та звернулася до поліції.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або в умовах воєнного стану).



Слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого та надав тимчасовий доступ до документів банку. Зокрема, правоохоронці мають отримати:



повну інформацію про рух коштів та реквізити отримувачів;



дані про ІР-адреси та МАС-адреси, з яких здійснювався доступ до онлайн-банкінгу;



інформацію про номерні прив’язки та підтвердження операцій (в тому числі через «3D-secure»);



відомості про те, чи були задіяні транзитні рахунки для виведення грошей.



Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до злочину.

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