Українські військові збили російський винищувач





Про це повідомили в Повітряних силах.



У Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські військові збили російський літак. Імовірно, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34.



«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!» — написали в ПС.



Тим часом у моніторинговому Telegram-каналі monitor заявили, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові збили російський літак.Про це повідомили в Повітряних силах.У Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські військові збили російський літак. Імовірно, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34.«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!» — написали в ПС.Тим часом у моніторинговому Telegram-каналі monitor заявили, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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