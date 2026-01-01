Українські військові збили російський винищувач

Українські військові збили російський винищувач
Українські військові збили російський літак.

Про це повідомили в Повітряних силах.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські військові збили російський літак. Імовірно, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34.

«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!» — написали в ПС.

Тим часом у моніторинговому Telegram-каналі monitor заявили, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Теги: російський літак, збиття
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