Українські військові збили російський винищувач
Сьогодні, 14:12
Українські військові збили російський літак.
Про це повідомили в Повітряних силах.
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські військові збили російський літак. Імовірно, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34.
«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!» — написали в ПС.
Тим часом у моніторинговому Telegram-каналі monitor заявили, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські військові збили російський літак. Імовірно, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34.
«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!» — написали в ПС.
Тим часом у моніторинговому Telegram-каналі monitor заявили, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
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