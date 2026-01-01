У Луцьку попрощалися з трьома Героями. ФОТО
Сьогодні, 13:13
У Луцьку відбулося прощання з Русланом Новосадом, Владиславом Павлюком та Анатолієм Дячуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 8 липня, у Луцьку відбулося прощання з трьома українськими захисниками — Русланом Новосадом, Владиславом Павлюком, Анатолієм Дячуком, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.
Павлюк Владислав Юрійович (26.03.1999 року народження) загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Новосад Руслан Володимирович (23.05.1979 року народження) загинув 30 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області.
Дячук Анатолій Сергійович (25.09.1970 року народження) загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області.
Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Боляче втрачати наших воїнів...
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 8 липня, у Луцьку відбулося прощання з трьома українськими захисниками — Русланом Новосадом, Владиславом Павлюком, Анатолієм Дячуком, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.
Павлюк Владислав Юрійович (26.03.1999 року народження) загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Новосад Руслан Володимирович (23.05.1979 року народження) загинув 30 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області.
Дячук Анатолій Сергійович (25.09.1970 року народження) загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області.
Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Боляче втрачати наших воїнів...
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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