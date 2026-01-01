Вимагали 100 тисяч гривень від підприємця: на Волині судять двох посадовців Держпродспоживслужби
Сьогодні, 12:42
На Волині посадовців ГУ Держпродспоживслужби судять за одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Вимагали та одержали неправомірну вигоду за неперешкоджання господарській діяльності підприємця – за такі дії судять колишнього заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області та начальника одного з відділів.
Встановлено, що чиновники вимагали 100 тисяч гривень від підприємця, який здійснює торгівлю в магазині на одній з АЗС в Луцькому районі, за те, що не встановлюватимуть під час перевірок фактів порушень законодавства та не створюватимуть інших проблем у діяльності.
Викрито спільників 08 квітня 2026 року одразу після того, як вони, залучивши посередника, одержали транш у 20 000 гривень.
Обох фігурантів обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.368 КК України).
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави.
Заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області звільнено із займаної посади, начальника відділу – від посади відсторонено.
Окрім того, накладено арешт на майно обвинувачених в сумі 4,6 млн грн, зокрема, на 2 квартири, 13 земельних ділянок та автомобіль.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Вимагали та одержали неправомірну вигоду за неперешкоджання господарській діяльності підприємця – за такі дії судять колишнього заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області та начальника одного з відділів.
Встановлено, що чиновники вимагали 100 тисяч гривень від підприємця, який здійснює торгівлю в магазині на одній з АЗС в Луцькому районі, за те, що не встановлюватимуть під час перевірок фактів порушень законодавства та не створюватимуть інших проблем у діяльності.
Викрито спільників 08 квітня 2026 року одразу після того, як вони, залучивши посередника, одержали транш у 20 000 гривень.
Обох фігурантів обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.368 КК України).
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави.
Заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області звільнено із займаної посади, начальника відділу – від посади відсторонено.
Окрім того, накладено арешт на майно обвинувачених в сумі 4,6 млн грн, зокрема, на 2 квартири, 13 земельних ділянок та автомобіль.
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