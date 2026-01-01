Україна більше не потребує дозволів для ударів по Росії, - Сибіга





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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна більше не потребує дозволів третіх сторін для завдання далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії.



За його словами, Україна продовжуватиме асиметричні операції, використовуючи власну зброю.



"Це наше право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН", - наголосив Сибіга.



Зазначимо, раніше Україна не мала власної далекобійної зброї для ударів по цілях у глибині Росії. Використання ракет і систем, переданих партнерами, залежало від їхніх умов: для атак по території РФ Києву доводилося отримувати окремі дозволи, а частина союзників тривалий час обмежувала таке застосування.



З розвитком власного виробництва Україна почала активніше використовувати далекобійні дрони та ракети українського виробництва. Це дозволяє самостійно ухвалювати рішення щодо ударів по законних військових цілях у Росії без погодження з третіми країнами.





Далекобійні удари і реакція світу



Нагадаємо, 6 липня українські дрони уразили Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії та розташований за Уралом. Безпілотники подолали понад 3 тисячі кілометрів, що стало найглибшим ударом по території РФ від початку повномасштабної війни.



Президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявляв, що союзники по НАТО розуміють причини далекобійних ударів України по Росії.



За його оцінкою, ця кампанія змінила стратегічне мислення США щодо війни та зміцнила позиції Києва на переговорах.



Навіть президент України Володимир Зеленський зазначав, що президент США Дональд Трамп почав інакше оцінювати перебіг війни та успіхи України після далекобійних ударів дронами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна окреслила новий підхід до ударів у глибині Росії. Рішення щодо них ухвалюють без дозволів третіх країн.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.Міністр закордонних справзаявив, що Україна більше не потребує дозволів третіх сторін для завдання далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії.За його словами, Україна продовжуватиме асиметричні операції, використовуючи власну зброю."Це наше право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН", - наголосив Сибіга.Зазначимо, раніше Україна не мала власної далекобійної зброї для ударів по цілях у глибині Росії. Використання ракет і систем, переданих партнерами, залежало від їхніх умов: для атак по території РФ Києву доводилося отримувати окремі дозволи, а частина союзників тривалий час обмежувала таке застосування.З розвитком власного виробництва Україна почала активніше використовувати далекобійні дрони та ракети українського виробництва. Це дозволяє самостійно ухвалювати рішення щодо ударів по законних військових цілях у Росії без погодження з третіми країнами.Нагадаємо, 6 липня українські дрони уразили Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії та розташований за Уралом. Безпілотники подолали понад 3 тисячі кілометрів, що стало найглибшим ударом по території РФ від початку повномасштабної війни.Президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявляв, що союзники по НАТО розуміють причини далекобійних ударів України по Росії.За його оцінкою, ця кампанія змінила стратегічне мислення США щодо війни та зміцнила позиції Києва на переговорах.Навіть президент України Володимир Зеленський зазначав, що президент США Дональд Трамп почав інакше оцінювати перебіг війни та успіхи України після далекобійних ударів дронами.

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