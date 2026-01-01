В'їхав у стовп: на Волині в аварії загинув 34-річний водій





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія трапилась 7 липня, вночі, в с. Великий Обзир.



Місцевий житель, 1991 року народження, керуючи Peugeot, допустив наїзд на залізобетонну електроопору. Внаслідок ДТП чоловік загинув до приїзду швидкої.



На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини встановлюються.



Відомості зареєстровані в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Камінь-Каширщині загинув водій: поліція встановлює обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія трапилась 7 липня, вночі, в с. Великий Обзир.Місцевий житель, 1991 року народження, керуючи Peugeot, допустив наїзд на залізобетонну електроопору. Внаслідок ДТП чоловік загинув до приїзду швидкої.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини встановлюються.Відомості зареєстровані в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.

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