В'їхав у стовп: на Волині в аварії загинув 34-річний водій

В'їхав у стовп: на Волині в аварії загинув 34-річний водій
На Камінь-Каширщині загинув водій: поліція встановлює обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилась 7 липня, вночі, в с. Великий Обзир.

Місцевий житель, 1991 року народження, керуючи Peugeot, допустив наїзд на залізобетонну електроопору. Внаслідок ДТП чоловік загинув до приїзду швидкої.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини встановлюються.
В'їхав у стовп: на Волині в аварії загинув 34-річний водій

Відомості зареєстровані в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.


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Теги: Волинь, ДТП
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