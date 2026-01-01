На Волині під час пожежі у квартирі чоловік отримав опіки обличчя
Сьогодні, 09:46
Вчора ввечері, 7 липня, у місті Ковель виникла пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок якої травмувався чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Загоряння сталося в кімнаті двокімнатної квартири на пʼятому поверсі.
Для ліквідації пожежі залучалися рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель.
Вогнеборці оперативно прибули на місце події, о 17:44 локалізували загоряння, а о 18:03 ліквідували.
Під час пожежі опіки обличчя та стегна отримав власник квартири, який від госпіталізації відмовився. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Загоряння сталося в кімнаті двокімнатної квартири на пʼятому поверсі.
Для ліквідації пожежі залучалися рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель.
Вогнеборці оперативно прибули на місце події, о 17:44 локалізували загоряння, а о 18:03 ліквідували.
Під час пожежі опіки обличчя та стегна отримав власник квартири, який від госпіталізації відмовився. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем.
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