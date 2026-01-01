Деяким вчителям підвищать зарплату на 20%: хто має право на надбавку 2026 року
Сьогодні, 07:15
Деякі педагогічні працівники в Україні можуть отримувати надбавку до посадового окладу за спортивне звання. Залежно від категорії звання доплата становить від 10% до 20%, однак право на неї мають лише ті працівники, чия професійна діяльність відповідає профілю спортивного звання.
Про це йдеться у наказі Міністерства освіти й науки України №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ», пише ТСН.
Згідно з документом, педагогам встановлюються такі надбавки:
10% посадового окладу — за спортивне звання майстер спорту;
15% — за звання майстер спорту міжнародного класу;
20% — за звання заслужений тренер або заслужений майстер спорту.
Водночас у наказі зазначено, що доплата нараховується лише за умови, якщо діяльність працівника відповідає профілю його спортивного звання. Якщо людина має кілька спортивних звань, надбавку встановлюють лише за одним — найвищим.
Якою може бути зарплата
За інформацією, наведеною у матеріалі, мінімальний посадовий оклад педагогів 10–14 тарифних розрядів у липні 2026 року з урахуванням підвищення на 40%, надбавки за престижність праці, доплати за роботу в несприятливих умовах і надбавки за спортивне звання становить:
10 тарифний розряд — від 12 767 до 13 651 грн;
11 тарифний розряд — від 13 606 до 14 563 грн;
12 тарифний розряд — від 14 443 до 15 473 грн;
13 тарифний розряд — від 15 281 до 16 384 грн;
14 тарифний розряд — від 16 119 до 17 294 грн.
Зазначені суми наведені з урахуванням нарахованої заробітної плати. Фактична виплата буде меншою, адже з зарплати утримуються 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Таким чином, сума, яку педагог отримає «на руки», буде приблизно на 23% меншою від нарахованої.
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Про це йдеться у наказі Міністерства освіти й науки України №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ», пише ТСН.
Згідно з документом, педагогам встановлюються такі надбавки:
10% посадового окладу — за спортивне звання майстер спорту;
15% — за звання майстер спорту міжнародного класу;
20% — за звання заслужений тренер або заслужений майстер спорту.
Водночас у наказі зазначено, що доплата нараховується лише за умови, якщо діяльність працівника відповідає профілю його спортивного звання. Якщо людина має кілька спортивних звань, надбавку встановлюють лише за одним — найвищим.
Якою може бути зарплата
За інформацією, наведеною у матеріалі, мінімальний посадовий оклад педагогів 10–14 тарифних розрядів у липні 2026 року з урахуванням підвищення на 40%, надбавки за престижність праці, доплати за роботу в несприятливих умовах і надбавки за спортивне звання становить:
10 тарифний розряд — від 12 767 до 13 651 грн;
11 тарифний розряд — від 13 606 до 14 563 грн;
12 тарифний розряд — від 14 443 до 15 473 грн;
13 тарифний розряд — від 15 281 до 16 384 грн;
14 тарифний розряд — від 16 119 до 17 294 грн.
Зазначені суми наведені з урахуванням нарахованої заробітної плати. Фактична виплата буде меншою, адже з зарплати утримуються 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Таким чином, сума, яку педагог отримає «на руки», буде приблизно на 23% меншою від нарахованої.
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