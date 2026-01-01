Деяким вчителям підвищать зарплату на 20%: хто має право на надбавку 2026 року





Про це йдеться у наказі Міністерства освіти й науки України №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ», пише



Згідно з документом, педагогам встановлюються такі надбавки:



10% посадового окладу — за спортивне звання майстер спорту;



15% — за звання майстер спорту міжнародного класу;



20% — за звання заслужений тренер або заслужений майстер спорту.



Водночас у наказі зазначено, що доплата нараховується лише за умови, якщо діяльність працівника відповідає профілю його спортивного звання. Якщо людина має кілька спортивних звань, надбавку встановлюють лише за одним — найвищим.



Якою може бути зарплата



За інформацією, наведеною у матеріалі, мінімальний посадовий оклад педагогів 10–14 тарифних розрядів у липні 2026 року з урахуванням підвищення на 40%, надбавки за престижність праці, доплати за роботу в несприятливих умовах і надбавки за спортивне звання становить:



10 тарифний розряд — від 12 767 до 13 651 грн;



11 тарифний розряд — від 13 606 до 14 563 грн;



12 тарифний розряд — від 14 443 до 15 473 грн;



13 тарифний розряд — від 15 281 до 16 384 грн;



14 тарифний розряд — від 16 119 до 17 294 грн.



Зазначені суми наведені з урахуванням нарахованої заробітної плати. Фактична виплата буде меншою, адже з зарплати утримуються 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Таким чином, сума, яку педагог отримає «на руки», буде приблизно на 23% меншою від нарахованої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі педагогічні працівники в Україні можуть отримувати надбавку до посадового окладу за спортивне звання. Залежно від категорії звання доплата становить від 10% до 20%, однак право на неї мають лише ті працівники, чия професійна діяльність відповідає профілю спортивного звання.Про це йдеться у наказі Міністерства освіти й науки України №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ», пише ТСН Згідно з документом, педагогам встановлюються такі надбавки:10% посадового окладу — за спортивне звання майстер спорту;15% — за звання майстер спорту міжнародного класу;20% — за звання заслужений тренер або заслужений майстер спорту.Водночас у наказі зазначено, що доплата нараховується лише за умови, якщо діяльність працівника відповідає профілю його спортивного звання. Якщо людина має кілька спортивних звань, надбавку встановлюють лише за одним — найвищим.За інформацією, наведеною у матеріалі, мінімальний посадовий оклад педагогів 10–14 тарифних розрядів у липні 2026 року з урахуванням підвищення на 40%, надбавки за престижність праці, доплати за роботу в несприятливих умовах і надбавки за спортивне звання становить:10 тарифний розряд — від 12 767 до 13 651 грн;11 тарифний розряд — від 13 606 до 14 563 грн;12 тарифний розряд — від 14 443 до 15 473 грн;13 тарифний розряд — від 15 281 до 16 384 грн;14 тарифний розряд — від 16 119 до 17 294 грн.Зазначені суми наведені з урахуванням нарахованої заробітної плати. Фактична виплата буде меншою, адже з зарплати утримуються 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Таким чином, сума, яку педагог отримає «на руки», буде приблизно на 23% меншою від нарахованої.

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