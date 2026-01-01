8 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, бізнесмен(на фото).Також день народження 8 липня у колишнього прокурора Волинської областіта ексдиректора Луцького залізничного вокзалуВітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить ім’я Олександр, Сава, ФедірБажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття. Також відомий як Всесвітній день розкриття інформації. Ця ініціатива запрошує людей та світу підтримати офіційне визнання світовими урадами різних позаземних цивілізацій. Цей день є частиною руху за правду, яка бажає пролити світло на різноманітні проблеми. Головна його мета виникає в тому, щоб надати людям можливість об'єднатися і подати заяву про своє право на отримання правдивої інформації.Також 8 липня Міжнародний день міських дзвонарів. Припадає щороку на другий понеділок липня. Цей день створений для вшанування історичної ролі міських глашатаїв. Багатьох людей можна здивувати, що така професія в сучасному світі все ще існує. Міського глашата або дзвонаря поставили від королівського двору, щоб він звернув увагу публіки на вулиці до декларацій чи офіційних заяв.А ще 8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета цієї важливої ​​події сталася в тому, щоб звернути увагу на всю актуальну проблему захворювання і його профілактики та лікування. Алергія має широке поширення і з огляду на цю лікарню наголошують на важливість її профілактики, діагностики та лікування.8 липня День бодіарту. Це мистецтво розпису оголеного чи напівоголеного тіла. Його засновником та промоутером став художник Енді Голуб з Нью-Йорка. Як наголошує сам автор, це свято є святом самовираження і мистецтва, щоб зробити світ кращим місцем, дарувати людям позитивні емоції.