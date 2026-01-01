8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, бізнесмен Олександр Свирида (на фото).
Також день народження 8 липня у колишнього прокурора Волинської області Володимира Веселухи та ексдиректора Луцького залізничного вокзалу Ірини Бас.
Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить ім’я Олександр, Сава, Федір
Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.
8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.
8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття. Також відомий як Всесвітній день розкриття інформації. Ця ініціатива запрошує людей та світу підтримати офіційне визнання світовими урадами різних позаземних цивілізацій. Цей день є частиною руху за правду, яка бажає пролити світло на різноманітні проблеми. Головна його мета виникає в тому, щоб надати людям можливість об'єднатися і подати заяву про своє право на отримання правдивої інформації.
Також 8 липня Міжнародний день міських дзвонарів. Припадає щороку на другий понеділок липня. Цей день створений для вшанування історичної ролі міських глашатаїв. Багатьох людей можна здивувати, що така професія в сучасному світі все ще існує. Міського глашата або дзвонаря поставили від королівського двору, щоб він звернув увагу публіки на вулиці до декларацій чи офіційних заяв.
А ще 8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета цієї важливої події сталася в тому, щоб звернути увагу на всю актуальну проблему захворювання і його профілактики та лікування. Алергія має широке поширення і з огляду на цю лікарню наголошують на важливість її профілактики, діагностики та лікування.
8 липня День бодіарту. Це мистецтво розпису оголеного чи напівоголеного тіла. Його засновником та промоутером став художник Енді Голуб з Нью-Йорка. Як наголошує сам автор, це свято є святом самовираження і мистецтва, щоб зробити світ кращим місцем, дарувати людям позитивні емоції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження 8 липня у колишнього прокурора Волинської області Володимира Веселухи та ексдиректора Луцького залізничного вокзалу Ірини Бас.
Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить ім’я Олександр, Сава, Федір
Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.
8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.
8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття. Також відомий як Всесвітній день розкриття інформації. Ця ініціатива запрошує людей та світу підтримати офіційне визнання світовими урадами різних позаземних цивілізацій. Цей день є частиною руху за правду, яка бажає пролити світло на різноманітні проблеми. Головна його мета виникає в тому, щоб надати людям можливість об'єднатися і подати заяву про своє право на отримання правдивої інформації.
Також 8 липня Міжнародний день міських дзвонарів. Припадає щороку на другий понеділок липня. Цей день створений для вшанування історичної ролі міських глашатаїв. Багатьох людей можна здивувати, що така професія в сучасному світі все ще існує. Міського глашата або дзвонаря поставили від королівського двору, щоб він звернув увагу публіки на вулиці до декларацій чи офіційних заяв.
А ще 8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета цієї важливої події сталася в тому, щоб звернути увагу на всю актуальну проблему захворювання і його профілактики та лікування. Алергія має широке поширення і з огляду на цю лікарню наголошують на важливість її профілактики, діагностики та лікування.
8 липня День бодіарту. Це мистецтво розпису оголеного чи напівоголеного тіла. Його засновником та промоутером став художник Енді Голуб з Нью-Йорка. Як наголошує сам автор, це свято є святом самовираження і мистецтва, щоб зробити світ кращим місцем, дарувати людям позитивні емоції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Путіна знову погрожують готовністю застосувати ядерну зброю
07 липня, 23:19
У Луцьку вандали знищили кущі троянд біля лікарні
07 липня, 22:45
«Луцьктепло» у міжсезоння відремонтує 10 об'єктів
07 липня, 22:12