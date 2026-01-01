У Путіна знову погрожують готовністю застосувати ядерну зброю





Про це повідомляє Володимир Путіна Дмитра Пєскова журналу Die Weltwoche.



Пєсков заговорив про Третю світову війну та ядерну зброю



Речник Путіна заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю лише в одному випадку - якщо її існуванню буде загроза.



І похвалився, що РФ буцімто досягає своїх цілей на полі бою і без ядерної ескалації



Також він зазначив, що РФ нібито дуже відповідальна, щоб почати Третю світову війну. Проте у всіх конфліктах Росія завжди відповідала на удари.



Інші цинічні заяви речника Путіна

Ще поплічник російського диктатора нахабно дав 4 поради Європі:



- не вважати РФ загрозою,

- не ігнорувати її занепокоєнь,

- не нехтувати нею,

- скоріше відновити діалог.



Пєсков про війну РФ проти України



Пєсков знову заговорив про "переможну "СВО" в Україні та вимушені військові дії Росії через "загрози Заходу":



лінія Києва та Заходу на створення загроз РФ нібито змушує російські сили створювати буферну зону на кордоні;

СВО буцімто була вимушеною, після того як Європа та США не стали слухати РФ;



Зеленський повинен вивести ЗСУ з регіонів РФ та юридично визнати фактичну ситуацію на землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія знову згадала про Третю світову війну і ядерну зброю як свої "козирі".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника президента Рфжурналу Die Weltwoche.Речник Путіна заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю лише в одному випадку - якщо її існуванню буде загроза.І похвалився, що РФ буцімто досягає своїх цілей на полі бою і без ядерної ескалаціїТакож він зазначив, що РФ нібито дуже відповідальна, щоб почати Третю світову війну. Проте у всіх конфліктах Росія завжди відповідала на удари.Інші цинічні заяви речника ПутінаЩе поплічник російського диктатора нахабно дав 4 поради Європі:- не вважати РФ загрозою,- не ігнорувати її занепокоєнь,- не нехтувати нею,- скоріше відновити діалог.Пєсков знову заговорив про "переможну "СВО" в Україні та вимушені військові дії Росії через "загрози Заходу":лінія Києва та Заходу на створення загроз РФ нібито змушує російські сили створювати буферну зону на кордоні;СВО буцімто була вимушеною, після того як Європа та США не стали слухати РФ;Зеленський повинен вивести ЗСУ з регіонів РФ та юридично визнати фактичну ситуацію на землі.

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