«Луцьктепло» у міжсезоння відремонтує 10 об'єктів





Про це у коментарі власкору Антон Безносиков.



"Капітальний ремонт мереж буде здійснюватися на 10 об'єктах. Частину робіт виконуємо власними силами. А частину - залученням підрядників. Вже завершено роботи на вулицях Зоряна, Корольова. На Грушевського, 24 замінюємо зношені теплові мережі. Аналогічні роботи тривають на вулиці Ніла Хасевича, 6. На одній з ділянок вони вже завершені. Там замінять усі чотири труби.



У планах - Теремнівська, 93 та ряд інших об'єктів. Це загалом незначні роботи, які проводяться у дворах житлових будинків. Під час ремонту тимчасово обмежується подача гарячого водопостачання для мешканців", - зазначив Антон Безносиков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Луцьктепло" у міжсезоння запланувало здійснити капітальний ремонт на 10 об'єктах.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів речник підприємства"Капітальний ремонт мереж буде здійснюватися на 10 об'єктах. Частину робіт виконуємо власними силами. А частину - залученням підрядників. Вже завершено роботи на вулицях Зоряна, Корольова. На Грушевського, 24 замінюємо зношені теплові мережі. Аналогічні роботи тривають на вулиці Ніла Хасевича, 6. На одній з ділянок вони вже завершені. Там замінять усі чотири труби.У планах - Теремнівська, 93 та ряд інших об'єктів. Це загалом незначні роботи, які проводяться у дворах житлових будинків. Під час ремонту тимчасово обмежується подача гарячого водопостачання для мешканців", - зазначив Антон Безносиков.

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