У Луцьку вандали знищили кущі троянд біля лікарні

У Луцьку вандали знищили кущі троянд біля лікарні
У Луцьку біля Луцької міської дитячої поліклініки вандали знищили кущі троянд.

Про це повідомила директор медзакладу Оксана Лєщинська, інформує ВолиньUA.

"Черговий міський вандалізм біля дитячої поліклініки на вул. В.Чорновола, 1. Зірвані і винуті поряд квіти троянд. Особи, які вчиняли цей злочин не знали що ведеться відеоспостереження. Запис з камер буде оприлюднений і переданий в поліцію", - йдеться у повідомленні

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Теги: лікарня, вандали, Луцьк
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