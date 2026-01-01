У Луцьку вандали знищили кущі троянд біля лікарні
Сьогодні, 22:45
У Луцьку біля Луцької міської дитячої поліклініки вандали знищили кущі троянд.
Про це повідомила директор медзакладу Оксана Лєщинська, інформує ВолиньUA.
"Черговий міський вандалізм біля дитячої поліклініки на вул. В.Чорновола, 1. Зірвані і винуті поряд квіти троянд. Особи, які вчиняли цей злочин не знали що ведеться відеоспостереження. Запис з камер буде оприлюднений і переданий в поліцію", - йдеться у повідомленні
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Про це повідомила директор медзакладу Оксана Лєщинська, інформує ВолиньUA.
"Черговий міський вандалізм біля дитячої поліклініки на вул. В.Чорновола, 1. Зірвані і винуті поряд квіти троянд. Особи, які вчиняли цей злочин не знали що ведеться відеоспостереження. Запис з камер буде оприлюднений і переданий в поліцію", - йдеться у повідомленні
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