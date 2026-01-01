Біля Луцька продають земельну ділянку під SPA-комплекс за майже мільярд гривень

Біля Луцька продають земельну ділянку під SPA-комплекс за майже мільярд гривень
У селі Гаразджа біля Луцька продається велика земельна ділянка площею 13,5 гектарів під забудову або бізнес. Масив розташований у дуже гарному місці біля самого лісу та озера, а доїхати сюди з центру міста можна всього за 15 хвилин.

Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає ВСН.

У селі Гаразджа продають земельний масив складається з двох суміжних ділянок і продається одним лотом. Земля має цільове призначення для особистого селянського господарства. Ділянка має повністю рівнинний рельєф без перепадів висот, тож автор оголошення вказав, що новому власнику не доведеться витрачати гроші на її вирівнювання, а піщаний та супіщаний ґрунт добре підходить для будівництва.

В оголошенні вказано, що ця земля ідеально підходить для створення сучасного котеджного містечка, еко-парку, глемпингу, великого відпочинкового чи SPA-комплексу. Вся необхідна кадастрова документація надається за запитом, так само як і організація перегляду ділянки на місці.

Вартість цього масиву становить 21 100 000 $, що в еквіваленті складає приблизно 940 450 000 гривень.

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Теги: земля, продаж, Луцьк
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