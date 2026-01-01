У дворі будинків на Конякіна у Луцьку - кілька екіпажів поліції: що там коїться





За інформацією телеграм-каналу ВолиньПост на місці працюють поліцейські групи реагування патрульної поліції (ГРПП).



У відділі комунікації ГУНП у Волинській області



За інформацією, правоохоронці вилучають наркотичні засоби.



Усі подробиці справи повідомимо згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 7 липня у дворі ЖК «Карамель Резиденс» на вулиці Конякіна біля легковика помітили кілька службових автомобілів поліції.За інформацієюна місці працюють поліцейські групи реагування патрульної поліції (ГРПП).У відділі комунікації ГУНП у Волинській області ВолиньPost повідомили, що на місці тривають слідчі дії.За інформацією, правоохоронці вилучають наркотичні засоби.Усі подробиці справи повідомимо згодом.

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