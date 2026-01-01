У дворі будинків на Конякіна у Луцьку - кілька екіпажів поліції: що там коїться
Сьогодні, 20:15
Увечері 7 липня у дворі ЖК «Карамель Резиденс» на вулиці Конякіна біля легковика помітили кілька службових автомобілів поліції.
За інформацією телеграм-каналу ВолиньПост на місці працюють поліцейські групи реагування патрульної поліції (ГРПП).
У відділі комунікації ГУНП у Волинській області ВолиньPost повідомили, що на місці тривають слідчі дії.
За інформацією, правоохоронці вилучають наркотичні засоби.
Усі подробиці справи повідомимо згодом.
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За інформацією телеграм-каналу ВолиньПост на місці працюють поліцейські групи реагування патрульної поліції (ГРПП).
У відділі комунікації ГУНП у Волинській області ВолиньPost повідомили, що на місці тривають слідчі дії.
За інформацією, правоохоронці вилучають наркотичні засоби.
Усі подробиці справи повідомимо згодом.
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Коментарі 1
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