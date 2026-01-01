На Волині на гострі кишкові інфекції від початку року захворіли понад 700 людей





Про це 7 липня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише



Найпоширенішою інфекцією, яка вражає кишківник, епідеміологи називають ротавірус. Найнебезпечнішим — ботулізм.



У літній період ризик захворіти на гострі кишкові інфекції значно зростає. Тепло сприяє активному розмноженню збудників інфекцій, які можуть потрапити в організм через забруднену воду, зіпсовані харчові продукти або через брудні руки, посуд, іграшки тощо.



Як вберегтися від кишкових інфекцій



дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;



не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;



мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;



не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.



купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;



мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;



ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;



доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;



зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;



використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;



не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;



в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2026 року епідеміологи на Волині зафіксували 743 випадки гострих кишкових інфекцій.Про це 7 липня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне Найпоширенішою інфекцією, яка вражає кишківник, епідеміологи називають ротавірус. Найнебезпечнішим — ботулізм.У літній період ризик захворіти на гострі кишкові інфекції значно зростає. Тепло сприяє активному розмноженню збудників інфекцій, які можуть потрапити в організм через забруднену воду, зіпсовані харчові продукти або через брудні руки, посуд, іграшки тощо.дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.

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