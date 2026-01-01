На Волині на гострі кишкові інфекції від початку року захворіли понад 700 людей
Сьогодні, 19:06
Від початку 2026 року епідеміологи на Волині зафіксували 743 випадки гострих кишкових інфекцій.
Про це 7 липня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.
Найпоширенішою інфекцією, яка вражає кишківник, епідеміологи називають ротавірус. Найнебезпечнішим — ботулізм.
У літній період ризик захворіти на гострі кишкові інфекції значно зростає. Тепло сприяє активному розмноженню збудників інфекцій, які можуть потрапити в організм через забруднену воду, зіпсовані харчові продукти або через брудні руки, посуд, іграшки тощо.
Як вберегтися від кишкових інфекцій
дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.
купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;
мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;
ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;
доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;
зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;
використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;
не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;
в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.
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Про це 7 липня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.
Найпоширенішою інфекцією, яка вражає кишківник, епідеміологи називають ротавірус. Найнебезпечнішим — ботулізм.
У літній період ризик захворіти на гострі кишкові інфекції значно зростає. Тепло сприяє активному розмноженню збудників інфекцій, які можуть потрапити в організм через забруднену воду, зіпсовані харчові продукти або через брудні руки, посуд, іграшки тощо.
Як вберегтися від кишкових інфекцій
дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.
купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;
мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;
ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;
доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;
зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;
використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;
не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;
в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.
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