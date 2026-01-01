На Волині на гострі кишкові інфекції від початку року захворіли понад 700 людей

На Волині на гострі кишкові інфекції від початку року захворіли понад 700 людей
Від початку 2026 року епідеміологи на Волині зафіксували 743 випадки гострих кишкових інфекцій.

Про це 7 липня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.

Найпоширенішою інфекцією, яка вражає кишківник, епідеміологи називають ротавірус. Найнебезпечнішим — ботулізм.

У літній період ризик захворіти на гострі кишкові інфекції значно зростає. Тепло сприяє активному розмноженню збудників інфекцій, які можуть потрапити в організм через забруднену воду, зіпсовані харчові продукти або через брудні руки, посуд, іграшки тощо.

Як вберегтися від кишкових інфекцій

дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;

не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;

мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;

не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;

мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;

ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;

доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;

зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;

використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;

не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;

в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, інфекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку правоохоронці проводять спецоперацію: йде вилучення наркотиків
Сьогодні, 20:15
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 8 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині на гострі кишкові інфекції від початку року захворіли понад 700 людей
Сьогодні, 19:06
Анонсували зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО в Анкарі
Сьогодні, 18:31
У Шацькій громаді за червень туристи сплатили майже 46 тисяч гривень
Сьогодні, 17:00
Медіа
відео
1/8