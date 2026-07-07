Анонсували зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО в Анкарі

Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня



Про це йдеться в офіційній програмі перебування Трампа на саміті, пише



Засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО стартує з 11:15 ранку за місцевим часом (збігається з київським) і триватиме близько трьох годин.



Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.



Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниі президент СШАпроведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липняПро це йдеться в офіційній програмі перебування Трампа на саміті, пише LB.ua Засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО стартує з 11:15 ранку за місцевим часом (збігається з київським) і триватиме близько трьох годин.Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію.

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