Анонсували зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО в Анкарі
Сьогодні, 18:31
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня
Про це йдеться в офіційній програмі перебування Трампа на саміті, пише LB.ua.
Засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО стартує з 11:15 ранку за місцевим часом (збігається з київським) і триватиме близько трьох годин.
Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.
Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію.
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Про це йдеться в офіційній програмі перебування Трампа на саміті, пише LB.ua.
Засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО стартує з 11:15 ранку за місцевим часом (збігається з київським) і триватиме близько трьох годин.
Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.
Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію.
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