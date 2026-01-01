Підтвердили загибель двох Героїв з Луцька Геннадія Кравчука та Максима Возняка

Підтвердили загибель двох Героїв з Луцька Геннадія Кравчука та Максима Возняка
Додому “на щиті” повернуться двоє захисників, лучани Геннадій Кравчук, Максим Возняк.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Кравчук Геннадій Миколайович (25.06.1982 року народження) загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.

Возняк Максим Ярославович (07.06.1993 року народження) загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області.

"Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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