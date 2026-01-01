Двоє лучан продавали фіктивну інвалідність для військовозобов'язаних: чим закінчився суд





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За даними вироку, схема працювала через обіцянки вплинути на МСЕК (нині ЕКОПФО — ред.) і військових терцентру комплектування та соцпідтримки, повідомляє офіційне інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяInform".



Як повідомляло Суспільне раніше, йдеться про 53-річного та 49-річного жителів міста Луцька, яким у жовтні 2024-го повідомили про підозру. За матеріалами вироку, один із обвинувачених у 2023 році розробив схему, до якої залучив іншого чоловіка та ще одну людину, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження.



Механізм був побудований на фіктивних меддокументах:



військовозобов’язаним мали створювати фіктивну історію хвороби, після цього допомагати проходити МСЕК, отримувати групу інвалідності для оформлення відстрочки від мобілізації.



Один із чоловіків у серпні 2023 року запропонував знайомому за гроші уникнути проходження служби в лавах ЗСУ. Йшлося про вплив на працівників медичних закладів, членів МСЕК, а також військових ТЦК та СП. Сам чоловік, якому запропонували "послугу", звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.



31 жовтня 2023 року в Луцьку обвинувачений зустрівся з ним і пообіцяв за 9 тисяч доларів США допомогти отримати III групу інвалідності. За версією обвинувачення, для цього мали виготовити фіктивну історію хвороби й оформити відстрочку. При цьому військовозобов'язаний насправді не мав хвороб, які давали б право на такий статус, був придатним до військової служби і не мав законних підстав для відстрочки.



У вироку сказано: гроші двом лучанам передавали частинами, паралельно вони організовували фіктивні меддокументи про нібито лікування, зокрема в медкарті військовозобов'язаного з’явилися записи про нібито обстеження у Горохівській багатопрофільній лікарні. Насправді, за даними слідства, він там не лікувався, обстеження не проходив, й обвинувачені про це знали.



8 серпня 2024 року один із підсудних зустрівся з військовозобов'язаним на території автозаправки в Луцьку і надав вказівки про поведінку під час проходження МСЕК. Того ж дня чоловіку видали довідку про встановлення III групи інвалідності. Згодом сума "послуги" зросла до 9100, а потім до 9200 доларів США. За ці гроші двоє лучан обіцяли вплинути на військових ТЦК для оформлення відстрочки від призову.



Також суд встановив, що ця схема не обмежувалася одним епізодом. Також обвинувачені консультували й інших військовозобов’язаних щодо отримання фіктивної інвалідності та відстрочки, а також сприяли формуванню меддокументів із неправдивими даними.



Обидва підсудні жителі Луцька уклали угоди про визнання винуватості. Суд звільнив їх від 5 років за ґратами, призначивши 1 рік іспитового строку. Також обидва чоловіки мають сплатити по 178 500 гривень штрафу. Запобіжний захід для обох до набрання вироком законної сили залишили у вигляді домашнього арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд визнав винними двох чоловіків, які за понад 9 тисяч доларів США допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні медичні документи для отримання від відстрочки від мобілізації.Про це пише Суспільне За даними вироку, схема працювала через обіцянки вплинути на МСЕК (нині ЕКОПФО — ред.) і військових терцентру комплектування та соцпідтримки, повідомляє офіційне інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяInform".Як повідомляло Суспільне раніше, йдеться про 53-річного та 49-річного жителів міста Луцька, яким у жовтні 2024-го повідомили про підозру. За матеріалами вироку, один із обвинувачених у 2023 році розробив схему, до якої залучив іншого чоловіка та ще одну людину, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження.Механізм був побудований на фіктивних меддокументах:військовозобов’язаним мали створювати фіктивну історію хвороби, після цього допомагати проходити МСЕК, отримувати групу інвалідності для оформлення відстрочки від мобілізації.Один із чоловіків у серпні 2023 року запропонував знайомому за гроші уникнути проходження служби в лавах ЗСУ. Йшлося про вплив на працівників медичних закладів, членів МСЕК, а також військових ТЦК та СП. Сам чоловік, якому запропонували "послугу", звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.31 жовтня 2023 року в Луцьку обвинувачений зустрівся з ним і пообіцяв за 9 тисяч доларів США допомогти отримати III групу інвалідності. За версією обвинувачення, для цього мали виготовити фіктивну історію хвороби й оформити відстрочку. При цьому військовозобов'язаний насправді не мав хвороб, які давали б право на такий статус, був придатним до військової служби і не мав законних підстав для відстрочки.У вироку сказано: гроші двом лучанам передавали частинами, паралельно вони організовували фіктивні меддокументи про нібито лікування, зокрема в медкарті військовозобов'язаного з’явилися записи про нібито обстеження у Горохівській багатопрофільній лікарні. Насправді, за даними слідства, він там не лікувався, обстеження не проходив, й обвинувачені про це знали.8 серпня 2024 року один із підсудних зустрівся з військовозобов'язаним на території автозаправки в Луцьку і надав вказівки про поведінку під час проходження МСЕК. Того ж дня чоловіку видали довідку про встановлення III групи інвалідності. Згодом сума "послуги" зросла до 9100, а потім до 9200 доларів США. За ці гроші двоє лучан обіцяли вплинути на військових ТЦК для оформлення відстрочки від призову.Також суд встановив, що ця схема не обмежувалася одним епізодом. Також обвинувачені консультували й інших військовозобов’язаних щодо отримання фіктивної інвалідності та відстрочки, а також сприяли формуванню меддокументів із неправдивими даними.Обидва підсудні жителі Луцька уклали угоди про визнання винуватості. Суд звільнив їх від 5 років за ґратами, призначивши 1 рік іспитового строку. Також обидва чоловіки мають сплатити по 178 500 гривень штрафу. Запобіжний захід для обох до набрання вироком законної сили залишили у вигляді домашнього арешту.

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