У Польщі готують нові «ескалаційні кроки» з Україною до річниці Волинської трагедії, — Буданов

Кирило Буданов заявив, що до річниці Волинської трагедії 11 липня в Польщі готують низку нових «ескалаційних кроків» з Україною.



Про це він сказав в інтерв’ю, пише



У відповідь на питання журналіста Буданов сказав, що «пік» конфлікту між Україною та Польщею ще попереду. Він зазначив, що володіє інформацією про те, що до 11 липня — річниці Волинської трагедії — польська сторона готує низку «незрілих ескалаційних кроків».



«Я ж застосував термін “незрілість”. От так я це й бачу. Але знову ж повторюсь: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, — це російська федерація. Без образ до Польщі — але вона трошки потужніша, ніж Польща», — сказав Буданов.



У Буданова запитали, чи може Україна щось зробити для покращення відносин із Польщею. Він сказав, що «зроблять свій <крок> — побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде».



«Пікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію», — додав глава ОП.



Напруження відносин Києва та Варшави



Останнє загострення між двома країнами спровокував указ Володимира Зеленського надати Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Рішення ухвалили для «відновлення історичних традицій національного війська».



Це викликало значну реакцію в Польщі. Експрезидент Польщі й лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса зняв значок з українським прапором і звинуватив Зеленського в тому, що він «відзначив бандитів УПА», чим «образив його й усіх убитих земляків». У МЗС України заявили, що для українських військових «боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків».



Президент Польщі Кароль Навроцький виступив за те, щоб забрати в українського президента орден Білого Орла — найвищу нагороду Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.



У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відмовляється від нагороди Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Глава Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею». Про подібні кроки з відмови від польських нагород оголосили й інші українські політики, зокрема колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.



Сам Зеленський відправив свій орден польському президентові поштою, заявивши, що Україна «не буде сперечатися» з рішенням Польщі, однак висловив сподівання, що «майбутнє підтвердить шану до українців».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Офісу президентазаявив, що до річниці Волинської трагедії 11 липня в Польщі готують низку нових «ескалаційних кроків» з Україною.Про це він сказав в інтерв’ю, пише Громадське У відповідь на питання журналіста Буданов сказав, що «пік» конфлікту між Україною та Польщею ще попереду. Він зазначив, що володіє інформацією про те, що до 11 липня — річниці Волинської трагедії — польська сторона готує низку «незрілих ескалаційних кроків».«Я ж застосував термін “незрілість”. От так я це й бачу. Але знову ж повторюсь: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, — це російська федерація. Без образ до Польщі — але вона трошки потужніша, ніж Польща», — сказав Буданов.У Буданова запитали, чи може Україна щось зробити для покращення відносин із Польщею. Він сказав, що «зроблять свій <крок> — побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде».«Пікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію», — додав глава ОП.Останнє загострення між двома країнами спровокував указ Володимира Зеленського надати Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Рішення ухвалили для «відновлення історичних традицій національного війська».Це викликало значну реакцію в Польщі. Експрезидент Польщі й лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса зняв значок з українським прапором і звинуватив Зеленського в тому, що він «відзначив бандитів УПА», чим «образив його й усіх убитих земляків». У МЗС України заявили, що для українських військових «боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків».Президент Польщівиступив за те, щоб забрати в українського президента орден Білого Орла — найвищу нагороду Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президентУ відповідь міністр закордонних справ Україниповідомив, що відмовляється від нагороди Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Глава Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею». Про подібні кроки з відмови від польських нагород оголосили й інші українські політики, зокрема колишні президентитаСам Зеленський відправив свій орден польському президентові поштою, заявивши, що Україна «не буде сперечатися» з рішенням Польщі, однак висловив сподівання, що «майбутнє підтвердить шану до українців».

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