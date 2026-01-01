Незаконна передача земель нацпарку: на Волині вдруге судитимуть ексначальника Держгеокадастру
Сьогодні, 14:10
На Волині за матеріалами ДБР вдруге судитимуть екскерівника Держгеокадастру через незаконне виведення з держвласності земель заповідника.
Про це 7 липня повідомили у Державному бюро розслідувань.
Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, який незаконно передав у приватну власність землі природно-заповідного фонду. Через його дії держава втратила 8 гектарів земель вартістю понад 531 тис. грн.
Встановлено, що посадовець затвердив документацію та підписав накази про передачу чотирьох земельних ділянок площею по 2 гектари кожна наближеним до себе особам. Водночас він знав, що ці землі розташовані в межах національного природного парку і не можуть передаватися у приватну власність.
Отримані ділянки не планували використовувати чи продавати. Їх розглядали як актив для подальшої передачі в оренду та отримання прибутку.
Правоохоронці перевіряють рух коштів, які могли надходити від використання цієї землі.
Під час досудового розслідування незаконно відчужені землі повернули у державну власність, а завдані збитки повністю відшкодували.
Колишнього посадовця судитимуть за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам).
Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Це вже другий обвинувальний акт щодо колишнього керівника Держгеокадастру Волині. Раніше ДБР завершило розслідування у справі про незаконне вибуття земель водного фонду в Луцькому районі вартістю понад 8,3 млн грн.
Це провадження також перебуває на розгляді суду.
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Про це 7 липня повідомили у Державному бюро розслідувань.
Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, який незаконно передав у приватну власність землі природно-заповідного фонду. Через його дії держава втратила 8 гектарів земель вартістю понад 531 тис. грн.
Встановлено, що посадовець затвердив документацію та підписав накази про передачу чотирьох земельних ділянок площею по 2 гектари кожна наближеним до себе особам. Водночас він знав, що ці землі розташовані в межах національного природного парку і не можуть передаватися у приватну власність.
Отримані ділянки не планували використовувати чи продавати. Їх розглядали як актив для подальшої передачі в оренду та отримання прибутку.
Правоохоронці перевіряють рух коштів, які могли надходити від використання цієї землі.
Під час досудового розслідування незаконно відчужені землі повернули у державну власність, а завдані збитки повністю відшкодували.
Колишнього посадовця судитимуть за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам).
Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Це вже другий обвинувальний акт щодо колишнього керівника Держгеокадастру Волині. Раніше ДБР завершило розслідування у справі про незаконне вибуття земель водного фонду в Луцькому районі вартістю понад 8,3 млн грн.
Це провадження також перебуває на розгляді суду.
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