Випускники Луцького ліцею №11 отруїлися під час відпочинку на Закарпатті: що відомо

На Закарпатті під час відпочинку в одному з готельних комплексів отруїлися 12 жителів Луцька, серед яких восьмеро неповнолітніх. Усіх госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.Про цестало відомо з власних джерел.За інформацією джерел, 6 липня до медичного закладу звернулися 12 осіб із діагнозом гострий гастроентероколіт. Серед госпіталізованих — четверо дорослих та восьмеро випускників Луцького ліцею №11.Попередньо відомо, що постраждалі відпочивали 4–5 липня у селі Шаян Закарпатської області, де проживалиЗа словами відпочивальників, вони вживали воду та харчові продукти, зокрема гарячі напої, після чого у них погіршилося самопочуття.За попередньою інформацією, ймовірною причиною захворювання могла стати вода з колодязя, яку в комплексі використовували для побутових потреб та приготування чаю і кави.Наразі з'ясовуються усі обставини події.