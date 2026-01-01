Випускники Луцького ліцею №11 отруїлися під час відпочинку на Закарпатті: що відомо
Сьогодні, 13:54
На Закарпатті під час відпочинку в одному з готельних комплексів отруїлися 12 жителів Луцька, серед яких восьмеро неповнолітніх. Усіх госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.
Про це телеграм-каналу ВолиньПост стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерел, 6 липня до медичного закладу звернулися 12 осіб із діагнозом гострий гастроентероколіт. Серед госпіталізованих — четверо дорослих та восьмеро випускників Луцького ліцею №11.
Попередньо відомо, що постраждалі відпочивали 4–5 липня у селі Шаян Закарпатської області, де проживали в готельному комплексі «Мараморош». За словами відпочивальників, вони вживали воду та харчові продукти, зокрема гарячі напої, після чого у них погіршилося самопочуття.
За попередньою інформацією, ймовірною причиною захворювання могла стати вода з колодязя, яку в комплексі використовували для побутових потреб та приготування чаю і кави.
Наразі з'ясовуються усі обставини події.
Журналісти ВолиньPost намагалися отримати коментар у представників готелю «Мараморош». Однак за телефонами, вказаними на офіційному сайті та сторінках закладу, наразі не вдалося зв’язатися з адміністрацією.
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Про це телеграм-каналу ВолиньПост стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерел, 6 липня до медичного закладу звернулися 12 осіб із діагнозом гострий гастроентероколіт. Серед госпіталізованих — четверо дорослих та восьмеро випускників Луцького ліцею №11.
Попередньо відомо, що постраждалі відпочивали 4–5 липня у селі Шаян Закарпатської області, де проживали в готельному комплексі «Мараморош». За словами відпочивальників, вони вживали воду та харчові продукти, зокрема гарячі напої, після чого у них погіршилося самопочуття.
За попередньою інформацією, ймовірною причиною захворювання могла стати вода з колодязя, яку в комплексі використовували для побутових потреб та приготування чаю і кави.
Наразі з'ясовуються усі обставини події.
Журналісти ВолиньPost намагалися отримати коментар у представників готелю «Мараморош». Однак за телефонами, вказаними на офіційному сайті та сторінках закладу, наразі не вдалося зв’язатися з адміністрацією.
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