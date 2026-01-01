Силоміць посадив в авто: 30-річний волинянин вивіз за село 11-річну дівчинку та зґвалтував

Волинянина судять за зґвалтування 11-річної дівчинки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 30-річного жителя одного з сіл Володимирського району за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч.4 ст. 152 КК України).Встановлено, що увечері 26 січня 2026 року чоловік силоміць посадив дитину, яка поверталася додому з гуртка, в свій автомобіль, вивіз на польову дорогу за село та зґвалтував.Завдяки скоординованим прокуратурою діям правоохоронців зловмисника невдовзі затримали.Він перебуває під вартою.Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.