На Волині п'яна жінка вбила свого чоловіка: як її покарав суд





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 52-річну жительку селища Благодатне винуватою у заподіянні чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).



Доведено, що 13 січня 2026 року нетвереза жінка в ході конфлікту завдала чоловікові удар ножем у живіт.



Потерпілий помер у лікарні від крововтрати.



Вироком Нововолинського міського суду жінці призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.



Обвинувачена перебуває під вартою.

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