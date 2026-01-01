На Волині п'яна жінка вбила свого чоловіка: як її покарав суд

На Волині п'яна жінка вбила свого чоловіка: як її покарав суд
За смерть чоловіка волинянка 8 років відбуватиме покарання за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 52-річну жительку селища Благодатне винуватою у заподіянні чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Доведено, що 13 січня 2026 року нетвереза жінка в ході конфлікту завдала чоловікові удар ножем у живіт.

Потерпілий помер у лікарні від крововтрати.

Вироком Нововолинського міського суду жінці призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Обвинувачена перебуває під вартою.

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Теги: волинянка, вбивство
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