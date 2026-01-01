У Луцьку попрощалися з Героями Святославом Смалем та Михайлом Малкушем

Сьогодні, 7 липня, у Луцьку відбулося прощання з двома українськими захисниками —та, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Смаль Святослав Мирославович (08.01.1975 року народження) загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Райполе Синельниківського району Дніпропетровської області.Малкуш Михайло Юрійович (13.09.1996 року народження) загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області.Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Боляче втрачати наших воїнів...