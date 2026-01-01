Затримання депутата селищної ради на Волині: стали відомі нові подробиці

Руслана Мартинюка у Луцьку.



Донька обранця Роксолана Мартинюк стверджує, що поліцейські застосували до батька фізичну силу, тоді як патрульні заявляють про напад на інспектора, – передає



Інцидент трапився ввечері 5-го липня. За словами доньки депутата, правоохоронці зупинили автомобіль її батька, запідозривши його у керуванні в стані сп’яніння. Проте, як зазначає жінка, драгер показав «нуль», після чого причини для зупинки почали змінюватися.



Версія родини: «Затримували силами трьох екіпажів»



У своєму дописі донька Руслана Мартинюка детально описує події того вечора. Вона наголошує, що її батько має серйозні проблеми зі здоров’ям – нещодавно переніс складну операцію на серці та приймає препарати для розрідження крові.



«Батько має інвалідність та медичні обмеження, тому згідно з ПДР (п. 2.3) має право не пристібатися. Коли він намагався це пояснити, почалися питання про страховий поліс. Далі – фізична сила, газовий балончик, кайданки й обличчям в асфальт. І все це – силами трьох екіпажів», – пише донька депутата.



Також вона додає, що свідки події намагалися фіксувати дії поліції, проте правоохоронці, за її словами, намагалися відібрати телефони та змушували видаляти відео. Жінка заперечує звинувачення у тому, що її батько вкусив поліцейського, натомість стверджує, що на відео зафіксовано неправомірні дії самих патрульних.



Що зафіксовано на відео: конфлікт навколо затримання



На оприлюднених донькою депутата кадрах зафіксовано момент безпосереднього затримання. На відео чути, як поліцейські вимагають від чоловіка завести руки за спину та не чинити опору. Своєю чергою, свідки інциденту звертаються до патрульних, вказуючи на те, що громадянин не чинить жодного спротиву, та наголошуючи на стані його здоров’я – за словами очевидців, чоловік є людиною з інвалідністю та має серцево-судинні захворювання.



Попри ці зауваження, правоохоронці застосовують фізичну силу, заламують водієві руки та одягають кайданки.



Також на відео потрапив епізод взаємодії поліцейської зі свідком, який проводив зйомку. Як тільки правоохоронниця помітила, що процес фіксують на камеру, вона підійшла до автора запису. На кадрах видно спробу вирвати телефон із рук свідка. При цьому поліцейська каже видалити відеозапис та вимагає від очевидця припинити зйомку, вживаючи при цьому різкі фрази, зокрема «закрити рота».



Версія поліції: «Водій поводився агресивно та вкусив інспектора»



Своєю чергою, у патрульній поліції Волині озвучили іншу версію. Речниця патрульних Анастасія Кідрук повідомила, що інспектори зупинили автомобіль Skoda, оскільки отримали повідомлення від громадян про ймовірне сп’яніння водія.



За даними поліції, під час спілкування з’ясувалося, що водій не був пристебнутий і не мав поліса страхування. Оформлення матеріалів супроводжувалося агресивною поведінкою чоловіка та нецензурною лайкою.



«Під час затримання водій не реагував на зауваження та завдав тілесних ушкоджень інспектору – вкусив його за передпліччя. Правоохоронець звернувся за медичною допомогою», – зазначають у поліції.



За фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції відомості зареєстровано, наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.



Наразі інцидент викликав хвилю обговорень. З одного боку – звинувачення від доньки депутата у перевищенні сили до людини з інвалідністю, з іншого – звинувачення депутата у нападі на правоохоронця при виконанні службових обов’язків.



Справедливу оцінку діям обох сторін нададуть слідчі органи. Ключовими доказами у цій справі стануть записи з бодікамер патрульних, які, згідно з процедурою, фіксують усі етапи конфлікту, а також результати судово-медичних експертиз обох сторін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі Facebook оприлюднили відео резонансного затримання депутата Іваничівської селищної радиу Луцьку.Донька обранцястверджує, що поліцейські застосували до батька фізичну силу, тоді як патрульні заявляють про напад на інспектора, – передає БУГ Інцидент трапився ввечері 5-го липня. За словами доньки депутата, правоохоронці зупинили автомобіль її батька, запідозривши його у керуванні в стані сп’яніння. Проте, як зазначає жінка, драгер показав «нуль», після чого причини для зупинки почали змінюватися.У своєму дописі донька Руслана Мартинюка детально описує події того вечора. Вона наголошує, що її батько має серйозні проблеми зі здоров’ям – нещодавно переніс складну операцію на серці та приймає препарати для розрідження крові.«Батько має інвалідність та медичні обмеження, тому згідно з ПДР (п. 2.3) має право не пристібатися. Коли він намагався це пояснити, почалися питання про страховий поліс. Далі – фізична сила, газовий балончик, кайданки й обличчям в асфальт. І все це – силами трьох екіпажів», – пише донька депутата.Також вона додає, що свідки події намагалися фіксувати дії поліції, проте правоохоронці, за її словами, намагалися відібрати телефони та змушували видаляти відео. Жінка заперечує звинувачення у тому, що її батько вкусив поліцейського, натомість стверджує, що на відео зафіксовано неправомірні дії самих патрульних.На оприлюднених донькою депутата кадрах зафіксовано момент безпосереднього затримання. На відео чути, як поліцейські вимагають від чоловіка завести руки за спину та не чинити опору. Своєю чергою, свідки інциденту звертаються до патрульних, вказуючи на те, що громадянин не чинить жодного спротиву, та наголошуючи на стані його здоров’я – за словами очевидців, чоловік є людиною з інвалідністю та має серцево-судинні захворювання.Попри ці зауваження, правоохоронці застосовують фізичну силу, заламують водієві руки та одягають кайданки.Також на відео потрапив епізод взаємодії поліцейської зі свідком, який проводив зйомку. Як тільки правоохоронниця помітила, що процес фіксують на камеру, вона підійшла до автора запису. На кадрах видно спробу вирвати телефон із рук свідка. При цьому поліцейська каже видалити відеозапис та вимагає від очевидця припинити зйомку, вживаючи при цьому різкі фрази, зокрема «закрити рота».Своєю чергою, у патрульній поліції Волині озвучили іншу версію. Речниця патрульнихповідомила, що інспектори зупинили автомобіль Skoda, оскільки отримали повідомлення від громадян про ймовірне сп’яніння водія.За даними поліції, під час спілкування з’ясувалося, що водій не був пристебнутий і не мав поліса страхування. Оформлення матеріалів супроводжувалося агресивною поведінкою чоловіка та нецензурною лайкою.«Під час затримання водій не реагував на зауваження та завдав тілесних ушкоджень інспектору –. Правоохоронець звернувся за медичною допомогою», – зазначають у поліції.За фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції відомості зареєстровано, наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.Наразі інцидент викликав хвилю обговорень. З одного боку – звинувачення від доньки депутата у перевищенні сили до людини з інвалідністю, з іншого – звинувачення депутата у нападі на правоохоронця при виконанні службових обов’язків.Справедливу оцінку діям обох сторін нададуть слідчі органи. Ключовими доказами у цій справі стануть записи з бодікамер патрульних, які, згідно з процедурою, фіксують усі етапи конфлікту, а також результати судово-медичних експертиз обох сторін.

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