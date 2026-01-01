Чому у Луцьку все частіше відчувається сморід: назвали причини

Чому у Луцьку все частіше відчувається сморід: назвали причини
У Луцьку останнім часом побільшало звернень від мешканців, які скаржаться на неприємний запах у різних районах міста.

У КП «Луцькводоканал» пояснюють, що це пов'язано з реконструкцією очисних споруд та напрямком вітру.

Про це під час оперативної наради в Луцькій міській раді 7 липня повідомив директор підприємства Віктор Гуменюк.

За його словами, зараз на очисних спорудах триває масштабне оновлення технологічного обладнання. Через це частина систем працює з підвищеним навантаженням, що може спричиняти появу більш інтенсивних запахів.

«Нині половина обладнання зараз реконструюється, тому навантаження на іншу його частину зросло в рази. Це також може сприяти появі додаткових запахів», – пояснив Віктор Гуменюк.

Крім того, за словами керівника «Луцькводоканалу», на ситуацію впливають погодні умови. У червні та липні переважають північно-західні вітри, які несуть запахи у напрямку міста. Якщо ж вітер змінює напрямок, мешканці, як правило, такого дискомфорту не відчувають.

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Теги: сморід, Луцьк
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