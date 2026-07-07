Фронт не рухається, боротьба у війні зараз йде за небо, - Зеленський

Фронт не рухається, боротьба у війні зараз йде за небо, - Зеленський
Фронт у війні Росії проти України зараз не рухається. Українські бійці ціною власних життів зупинили війну по контактній лінії, боротьба йде за небо.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Financial Times, уривки якого наведені його пресслужбою, пише LB.ua.

Глава держави зазначив, що в боротьбі за небо Україна уже є конкурентом, але проблемним питанням лишається антибалістика.

«Ми не були готові, у нас не було антибалістичних програм, у нас не було такої спадщини радянської. Вона вся перейшла в Москву і не залишилась в Україні. У нас не було ядерної зброї, без якої ти не в цьому клубі. Ти в клубі тих, на кого можна напасти», – прокоментував він.

Зеленський переконаний, що в протистоянні за небо переможе розум.

«Якщо партнери не кинуть Україну з грошима для стійкості, якщо наші хлопці витримають, і будуть тримати поле бою, і кожен кілометр буде коштувати "рускім" десятки, а то й сотні тисяч особового складу, то тоді ми будемо боротися за небо. Бо небо і буде вирішальним в цій війні», – сказав президент.

Зеленський додав, що Кримська операція, яку він доручив провести СБУ, уповільнює мілітаризацію всього Криму.

«Ми перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс. Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці, в конкретний час», – пояснив він.

Кримська, а до цього Новоросійська операції, на думку президента, дають російському бізнесу зрозуміти невигідність війни. Однак ключовими для завершення війни будуть удари по Москві і Петербургу – двох містах, де живуть російські еліти.

«Коли в Москву буде прилітати не сто дронів, а тисяча і коли він це буде відчувати і бачити, йому будуть радити переїхати кудись за Урал. Це буде момент як нова сторінка на шляху до закінчення війни. Чим Путін далі буде від Москви, тим ближче буде закінчення війни і мир», – вважає Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримання депутата селищної ради на Волині: стали відомі нові подробиці
Сьогодні, 12:06
Чому у Луцьку все частіше відчувається сморід: назвали причини
Сьогодні, 11:40
Фронт не рухається, боротьба у війні зараз йде за небо, - Зеленський
Сьогодні, 11:07
Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако, - ЗМІ
Сьогодні, 10:44
У центрі України стався землетрус
Сьогодні, 10:06
Медіа
відео
1/8