Фронт не рухається, боротьба у війні зараз йде за небо, - Зеленський





Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Financial Times, уривки якого наведені його пресслужбою, пише



Глава держави зазначив, що в боротьбі за небо Україна уже є конкурентом, але проблемним питанням лишається антибалістика.



«Ми не були готові, у нас не було антибалістичних програм, у нас не було такої спадщини радянської. Вона вся перейшла в Москву і не залишилась в Україні. У нас не було ядерної зброї, без якої ти не в цьому клубі. Ти в клубі тих, на кого можна напасти», – прокоментував він.



Зеленський переконаний, що в протистоянні за небо переможе розум.



«Якщо партнери не кинуть Україну з грошима для стійкості, якщо наші хлопці витримають, і будуть тримати поле бою, і кожен кілометр буде коштувати "рускім" десятки, а то й сотні тисяч особового складу, то тоді ми будемо боротися за небо. Бо небо і буде вирішальним в цій війні», – сказав президент.



Зеленський додав, що Кримська операція, яку він доручив провести СБУ, уповільнює мілітаризацію всього Криму.



«Ми перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс. Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці, в конкретний час», – пояснив він.



Кримська, а до цього Новоросійська операції, на думку президента, дають російському бізнесу зрозуміти невигідність війни. Однак ключовими для завершення війни будуть удари по Москві і Петербургу – двох містах, де живуть російські еліти.



«Коли в Москву буде прилітати не сто дронів, а тисяча і коли він це буде відчувати і бачити, йому будуть радити переїхати кудись за Урал. Це буде момент як нова сторінка на шляху до закінчення війни. Чим Путін далі буде від Москви, тим ближче буде закінчення війни і мир», – вважає Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фронт у війні Росії проти України зараз не рухається. Українські бійці ціною власних життів зупинили війну по контактній лінії, боротьба йде за небо.Про це президентсказав у інтерв'ю Financial Times, уривки якого наведені його пресслужбою, пише LB.ua Глава держави зазначив, що в боротьбі за небо Україна уже є конкурентом, але проблемним питанням лишається антибалістика.«Ми не були готові, у нас не було антибалістичних програм, у нас не було такої спадщини радянської. Вона вся перейшла в Москву і не залишилась в Україні. У нас не було ядерної зброї, без якої ти не в цьому клубі. Ти в клубі тих, на кого можна напасти», – прокоментував він.Зеленський переконаний, що в протистоянні за небо переможе розум.«Якщо партнери не кинуть Україну з грошима для стійкості, якщо наші хлопці витримають, і будуть тримати поле бою, і кожен кілометр буде коштувати "рускім" десятки, а то й сотні тисяч особового складу, то тоді ми будемо боротися за небо. Бо небо і буде вирішальним в цій війні», – сказав президент.Зеленський додав, що Кримська операція, яку він доручив провести СБУ, уповільнює мілітаризацію всього Криму.«Ми перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс. Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці, в конкретний час», – пояснив він.Кримська, а до цього Новоросійська операції, на думку президента, дають російському бізнесу зрозуміти невигідність війни. Однак ключовими для завершення війни будуть удари по Москві і Петербургу – двох містах, де живуть російські еліти.«Коли в Москву буде прилітати не сто дронів, а тисяча і коли він це буде відчувати і бачити, йому будуть радити переїхати кудись за Урал. Це буде момент як нова сторінка на шляху до закінчення війни. Чим Путін далі буде від Москви, тим ближче буде закінчення війни і мир», – вважає Зеленський.

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