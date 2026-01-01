У центрі України стався землетрус





Про це повідомляє



Де і коли стався землетрус



Підземні поштовхи зареєстрували на території Лохвицької територіальної громади Миргородського району Полтавської області. Це сталося 7 липня о 05:26 за київським часом.



Координати джерела землетрусу:



широта - 50,33 пн.ш.;



довгота - 33,20 сх.д.



Глибина залягання вогнища становила 7 кілометрів.



Яка потужність поштовхів



Магнітуда землетрусу склала 2,6 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такі поштовхи належать до невідчутних, тобто пересічна людина зазвичай їх не помічає.



У Головному центрі спеціального контролю просять мешканців регіону повідомити про свої відчуття, якщо хтось усе ж помітив землетрус.



Що відомо про сейсмічну активність в Україні



Нагадаємо, раніше сейсмолог пояснював, чому серія землетрусів накрила окупований Крим і чи загрожує це руйнуваннями.



За два дні тоді зафіксували сім поштовхів, а найпотужніший сягнув 4,5 бала.



Тим часом науковці зазначали, що масштабний землетрус у Криму може повторитися за так званим столітнім циклом, і прогноз щодо цього залишається актуальним.



Втім, землетруси таки доб'ють Кримський міст, вважає сейсмолог.



Росіяни звели переправу з порушенням будівельних норм, а підземні поштовхи мають "накопичувальний ефект". Це зрештою зруйнує міст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 7 липня на Полтавщині зафіксували землетрус.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.Підземні поштовхи зареєстрували на території Лохвицької територіальної громади Миргородського району Полтавської області. Це сталося 7 липня о 05:26 за київським часом.Координати джерела землетрусу:широта - 50,33 пн.ш.;довгота - 33,20 сх.д.Глибина залягання вогнища становила 7 кілометрів.Магнітуда землетрусу склала 2,6 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такі поштовхи належать до невідчутних, тобто пересічна людина зазвичай їх не помічає.У Головному центрі спеціального контролю просять мешканців регіону повідомити про свої відчуття, якщо хтось усе ж помітив землетрус.Нагадаємо, раніше сейсмолог пояснював, чому серія землетрусів накрила окупований Крим і чи загрожує це руйнуваннями.За два дні тоді зафіксували сім поштовхів, а найпотужніший сягнув 4,5 бала.Тим часом науковці зазначали, що масштабний землетрус у Криму може повторитися за так званим столітнім циклом, і прогноз щодо цього залишається актуальним.Втім, землетруси таки доб'ють Кримський міст, вважає сейсмолог.Росіяни звели переправу з порушенням будівельних норм, а підземні поштовхи мають "накопичувальний ефект". Це зрештою зруйнує міст.

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