Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако, - ЗМІ

Вадима Єрмолаєва.



Про це повідомили джерела



За даними співрозмовників УП, тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. За інформацією джерел, жінку застрелили.



Також повідомили, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.



Інше джерело УП у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.



29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.



Після вибуху почалась масштабна операція з пошуку підозрюваного, який заклав вибухівку – чоловік потрапив на записи камер спостереження. Наразі вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.



В останніх заявах з Монако повідомили, що версію теракту виключають. Натомість Генпрокуратура князівства розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці.



ЗМІ повідомляли, що слідство в Монако у справі про замах на Єрмолаєва розглядає версію про причетність СБУ.



Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.



Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесменаПро це повідомили джерела "Української правди" в правоохоронних органах.За даними співрозмовників УП, тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. За інформацією джерел, жінку застрелили.Також повідомили, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.Інше джерело УП у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.Після вибуху почалась масштабна операція з пошуку підозрюваного, який заклав вибухівку – чоловік потрапив на записи камер спостереження. Наразі вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.В останніх заявах з Монако повідомили, що версію теракту виключають. Натомість Генпрокуратура князівства розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці.ЗМІ повідомляли, що слідство в Монако у справі про замах на Єрмолаєва розглядає версію про причетність СБУ.Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.

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