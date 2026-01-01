У Figli Migli у Луцьку запустили акцію: ранкові розваги для дітей зі знижкою 50%
Сьогодні, 09:40
У дитячому розважальному центрі Figli Migli, що розташований у ТРЦ PortCity в Луцьку, запустили акцію для відвідувачів. У будні до 12:00 діє знижка 50% на безлімітне відвідування ігрової зони.
Про це повідомили організатори.
Акція дозволяє дітям активно провести час, а батькам – відпочити у комфортних умовах торговельно-розважального центру.
Скористатися пропозицією можна до 31 серпня 2026 року. Організатори зазначають, що акційні пропозиції між собою не сумуються.
ДРЦ Figli Migli розташований на третьому поверсі ТРЦ PortCity за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.
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Про це повідомили організатори.
Акція дозволяє дітям активно провести час, а батькам – відпочити у комфортних умовах торговельно-розважального центру.
Скористатися пропозицією можна до 31 серпня 2026 року. Організатори зазначають, що акційні пропозиції між собою не сумуються.
ДРЦ Figli Migli розташований на третьому поверсі ТРЦ PortCity за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.
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