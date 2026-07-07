Російський Бєлгород зазнав ракетної атаки по газовій інфраструктурі

Російський Бєлгород зазнав ракетної атаки по газовій інфраструктурі
У ніч на 7 липня гучно було у російському Бєлгороді та області. Місцева влада заявила про ракетний удар, пошкодження енергетичної інфраструктури, трьох постраждалих та одного померлого місцевого жителя.

У місті масово скаржилися на перебої з електрикою та водопостачанням. Спалахнули кілька пожеж, пише LB.ua.

Одним з уражених об'єктів, за даними моніторингових каналів, є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це підприємство, яке входить до складу "Газпрому" і відповідає за постачання газу споживачам у регіоні.

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Теги: Росія, війна
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