Російський Бєлгород зазнав ракетної атаки по газовій інфраструктурі





У місті масово скаржилися на перебої з електрикою та водопостачанням. Спалахнули кілька пожеж, пише



Одним з уражених об'єктів, за даними моніторингових каналів, є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це підприємство, яке входить до складу "Газпрому" і відповідає за постачання газу споживачам у регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 7 липня гучно було у російському Бєлгороді та області. Місцева влада заявила про ракетний удар, пошкодження енергетичної інфраструктури, трьох постраждалих та одного померлого місцевого жителя.У місті масово скаржилися на перебої з електрикою та водопостачанням. Спалахнули кілька пожеж, пише LB.ua Одним з уражених об'єктів, за даними моніторингових каналів, є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це підприємство, яке входить до складу "Газпрому" і відповідає за постачання газу споживачам у регіоні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію