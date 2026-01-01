Волинські гармаші – серед 15 найкращих артилерійських підрозділів ЗСУ за підсумками червня





Про це повідомили на сторінці підрозділу у фейсбуці.



Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху.



Так, за підсумками першого місяця літа 2026 року «Боги війни» виконали понад 836 успішних бойових завдань, що дозволило їм посісти 14 місце в рейтингу.



Досягнення гармашів 100 ОМБр свідчать про їхній професіоналізм і спроможність ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.

Загалом перша п’ятнадцятка рейтингу виглядає так:

1. 3 ОШБр;

2. 95 ОДШБр;

3. 25 ОПДБр;

4. 59 ОШБр БпС;

5. 38 ОБрМП;

6. 34 ОБрМП;

7. 77 ОАеМБр;

8. 79 ОДШБр;

9. 81 ОАеМБр;

10.46 ОАеМБр;

11. 82 ОДШБр;

12. 37 ОБрМП;

13. 155 ОМБр;

14. 100 ОМБр;

15. 158 ОМБр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гармаші 100 ОМБр – у списку найкращих артилерійських підрозділів загальновійськових бригад за показниками роботи у червні 2026 року.Про це повідомили на сторінці підрозділу у фейсбуці.Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху.Так, за підсумками першого місяця літа 2026 року «Боги війни» виконали понад 836 успішних бойових завдань, що дозволило їм посісти 14 місце в рейтингу.Досягнення гармашів 100 ОМБр свідчать про їхній професіоналізм і спроможність ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.1. 3 ОШБр;2. 95 ОДШБр;3. 25 ОПДБр;4. 59 ОШБр БпС;5. 38 ОБрМП;6. 34 ОБрМП;7. 77 ОАеМБр;8. 79 ОДШБр;9. 81 ОАеМБр;10.46 ОАеМБр;11. 82 ОДШБр;12. 37 ОБрМП;13. 155 ОМБр;14. 100 ОМБр;15. 158 ОМБр.

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