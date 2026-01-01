ВНУ цьогоріч випустить 1800 бакалаврів

ВНУ цьогоріч випустить 1800 бакалаврів
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки завершують підготовку до однієї з найочікуваніших подій навчального року – урочистого вручення дипломів випускникам бакалаврату.

Про це повідомили на сайті ВНУ.

Ректор університету Анатолій Цьось підписав понад 1800 дипломів, які найближчим часом отримають випускники різних факультетів і навчально-наукових інститутів.

«Готуємося до вручення дипломів. Сподіваюся, для наших випускників це буде справжнє свято. Бажаю, щоб вони були щасливими, успішними й реалізовували свої мрії в нашій вільній, незалежній Україні», – зазначив Анатолій Цьось.

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Теги: Україна, Волинь, ВНУ, освіта, випускний
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