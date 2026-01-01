Екіпаж гелікоптера Мі-8 з Львівщини загинув при відбитті дронової атаки РФ 30 червня

Бродівська міська рада повідомила про загибель чотирьох членів екіпажу гелікоптера Мі-8 під час перехоплення ворожих безпілотників 30 червня.Про це повідомляє "Українська правда" посилаючись на Бродівську міскраду у соцмережах та полтавське видання "Зміст"."30 червня 2026 року, під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів, загинув екіпаж вертольота Мі-8".Повідомляється, що загинули командир екіпажу, капітан Юрій Ворон; льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов; бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль; повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.Полтавського медіа "Зміст" повідомляє, що екіпаж загинув поблизу села Старицьківка Полтавського району Полтавської області.Військові виконували бойову місію із захисту українського неба, прикривали підрозділи Сил оборони та брали участь у перехопленні ворожих безпілотників.7 липня Бродівська громада прощатиметься із полеглими захисниками. О 9:30 на Алеї Героїв відбудеться зустріч кортежу, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста буде звершено чин прощання."Щиро співчуваємо рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав наших захисників. Їхня мужність, професіоналізм і самопожертва назавжди залишаться в пам'яті вдячного народу", - говориться у повідомленні.Що було раніше: Перед цим Повітряні сили повідомляли, що уночі 27 червня було втрачено зв'язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних сил, який виконував бойове завдання на Полтавщині.