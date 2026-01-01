Поліцейські з Волині, які керують бойовими підрозділами, отримали нагороди від міністра МВС
06 липня, 22:47
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзначив поліцейських-волинян, які командують бойовими підрозділами
Напередодні Дня Національної поліції керівники МВС і НПУ привітали поліцейських, які боронять Україну на фронті та дбають про безпеку громад.
Серед нагороджених – командир стрілецького батальйону поліції Волині, полковник Андрій Литвин. Він отримав нагородну зброю.
Також Орден Богдана Хмельницького 2 ступеня отримав командир зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції, підполковник Дмитро Мокич.
Командири зазначають, що ці відзнаки - заслуга всього особового складу підрозділів, які сумлінно виконують поставлені завдання та гідно воюють на передовій у складі Сил Оборони Держави.
Стрілецький батальйон поліції Волині під командуванням Андрія Литвина уже понад два роки бере участь у відсічі збройної агресії рф, виконуючи бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Поліцейські захищають державу зі зброєю в руках, демонструючи мужність, професіоналізм та відданість Присязі.
«Ця нагорода - визнання роботи кожного бійця батальйону. Пишаюся людьми, з якими служу. Разом продовжуємо виконувати свій обов’язок і наближати нашу Перемогу», – сказав Андрій Литвин.
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Напередодні Дня Національної поліції керівники МВС і НПУ привітали поліцейських, які боронять Україну на фронті та дбають про безпеку громад.
Серед нагороджених – командир стрілецького батальйону поліції Волині, полковник Андрій Литвин. Він отримав нагородну зброю.
Також Орден Богдана Хмельницького 2 ступеня отримав командир зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції, підполковник Дмитро Мокич.
Командири зазначають, що ці відзнаки - заслуга всього особового складу підрозділів, які сумлінно виконують поставлені завдання та гідно воюють на передовій у складі Сил Оборони Держави.
Стрілецький батальйон поліції Волині під командуванням Андрія Литвина уже понад два роки бере участь у відсічі збройної агресії рф, виконуючи бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Поліцейські захищають державу зі зброєю в руках, демонструючи мужність, професіоналізм та відданість Присязі.
«Ця нагорода - визнання роботи кожного бійця батальйону. Пишаюся людьми, з якими служу. Разом продовжуємо виконувати свій обов’язок і наближати нашу Перемогу», – сказав Андрій Литвин.
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