На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Олег Черкасов
Сьогодні, 22:05
Знову чорна звістка сколихнула Литовезьку громаду… Війна забрала життя волинянина, який став на захист Батьківщини від російських окупантів.
Про це повідомили на сторінці громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що, захищаючи Україну, загинув житель села Мовники Черкасов Олег Юрійович, 1981 року народження. Вірний військовій присязі, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, солдат загинув 03 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі села Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про дату, час та місце прощання і чину поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна
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Про це повідомили на сторінці громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що, захищаючи Україну, загинув житель села Мовники Черкасов Олег Юрійович, 1981 року народження. Вірний військовій присязі, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, солдат загинув 03 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі села Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про дату, час та місце прощання і чину поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна
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