Майже 320 безробітних з Волині долучилися до «Армії відновлення»

Ковельщина активно долучилася до урядового проєкту «Армія відновлення», що передбачає організацію суспільно корисних робіт у період воєнного стану.Цьогоріч Ковельська філія ВОЦЗ вже залучила до таких робіт 319 безробітних, - повідомили на сторінці філії.Активно працює у цьому напрямку Поворська територіальна громада. Лише з початку року до суспільно корисних робіт у громаді долучилися 52 безробітних, серед них — одна особа з інвалідністю.У Поворській громаді жінки плетуть маскувальні сітки для українських військових. Це кропітка праця: на виготовлення одного маскувального полотна може знадобитися кілька днів. Але кожна така сітка — це підтримка наших Захисників і внесок у спільну справу.Для багатьох учасників суспільно корисні роботи — це не лише можливість мати матеріальну підтримку. Це ще й відчуття потрібності, причетності та користі. Адже чимало чоловіків із громади сьогодні боронять Україну.Серед учасниць — жінки, чиї чоловіки, сини, зяті захищають державу. Є родини, які чекають рідних безвісти зниклих або підтримують поранених.Особливо зворушує історія пані. Війна забрала у неї найдорожче — чоловіка. Наталія неодноразово долучалася до суспільно корисних робіт, плела маскувальні сітки й вірила, що її чоловік повернеться живим до родини, до маленького сина. Але дива не сталося. Тепер він оберігає свою сім’ю з небес...Попри біль, Наталія разом з односельцями продовжує плести маскувальні сітки. Це тиха, кропітка, але дуже важлива праця.Кожен учасник суспільно корисних робіт розуміє: усі ці зусилля — для підтримки військових і наближення спільної мети.Коли служба зайнятості та місцеві органи влади працюють у партнерстві, у громадах з’являється більше можливостей для зайнятості людей, підтримки важливих ініціатив і розвитку територій.Дякуємо кожному і кожній, хто щодня працює заради своєї громади та України.