ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Василя Сачука

ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Василя Сачука
Сумна новина надійшла на Волинь та в Нововолинську громаду.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Сачука, 1988 року народження. Він визнаний загиблим 09 березня 2025 року на Донеччині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.

Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Луцьк, Нововолинськ, загибель, експертиза
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