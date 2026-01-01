ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Василя Сачука





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Сачука, 1988 року народження. Він визнаний загиблим 09 березня 2025 року на Донеччині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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