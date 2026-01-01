ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Василя Сачука
Сьогодні, 20:41
Сумна новина надійшла на Волинь та в Нововолинську громаду.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Сачука, 1988 року народження. Він визнаний загиблим 09 березня 2025 року на Донеччині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Сачука, 1988 року народження. Він визнаний загиблим 09 березня 2025 року на Донеччині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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