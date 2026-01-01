Висота - 15 метрів: у центральному парку Луцька облаштовують колесо огляду
Сьогодні, 18:09
У центральному парку Луцька, на локації біля колишньої ковзанки, завершують облаштування колеса огляду.
Атракціон потребує ще технічних випробувань і дооснащення, розповів misto.media адміністратор парку Валерій Безпалий.
«Колесо готове приблизно на 80%, але ми повинні завершити технічну експертизу. Також потрібно додати освітлення і дати конструкції час, щоб фундамент стабілізувався», — каже він.
Ймовірно, колесо запрацює наступних вихідних (11—12 липня), хоч спершу планували запуск раніше: через брак спеціалістів терміни змістили.
Висота колеса огляду — 15 метрів. Воно має 10 кабінок, кожна з яких розрахована на чотирьох людей. Загалом там 40 місць.
Тим часом інші атракціони у парку вже працюють. На території доступні понад 20 розваг, серед яких — батути, дитячі зони, автодром, «Мушлі», «Орбіта» та «Веселі гірки».
Ціни на атракціони коливаються залежно від типу розваг: від 50 до 150 грн. Для військовослужбовців і їхніх родин діють знижки близько 35%.
Графік роботи:
з вівторка до неділі — з 11:00 до 21:00;
понеділок — з 12:00 до 20:00.
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Атракціон потребує ще технічних випробувань і дооснащення, розповів misto.media адміністратор парку Валерій Безпалий.
«Колесо готове приблизно на 80%, але ми повинні завершити технічну експертизу. Також потрібно додати освітлення і дати конструкції час, щоб фундамент стабілізувався», — каже він.
Ймовірно, колесо запрацює наступних вихідних (11—12 липня), хоч спершу планували запуск раніше: через брак спеціалістів терміни змістили.
Висота колеса огляду — 15 метрів. Воно має 10 кабінок, кожна з яких розрахована на чотирьох людей. Загалом там 40 місць.
Тим часом інші атракціони у парку вже працюють. На території доступні понад 20 розваг, серед яких — батути, дитячі зони, автодром, «Мушлі», «Орбіта» та «Веселі гірки».
Ціни на атракціони коливаються залежно від типу розваг: від 50 до 150 грн. Для військовослужбовців і їхніх родин діють знижки близько 35%.
Графік роботи:
з вівторка до неділі — з 11:00 до 21:00;
понеділок — з 12:00 до 20:00.
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