Навіки в строю: у Луцьку попрощалися з Героями Романом Меюсом та Олександром Радивоніком
Сьогодні, 19:08
Сьогодні, 6 липня, у Луцьку відбулося прощання з двома українськими захисниками — Романом Юрійовичем Меюсом та Олександром Анатолійовичем Радивоніком, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Роман Меюс (1985 р. н.) загинув 13 листопада 2024 року поблизу села Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, доки його загибель не була підтверджена.
Олександр Радивонік (1982 р. н.) загинув 24 червня 2026 року поблизу села Гороховатка Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника.
Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Боляче втрачати наших воїнів...
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Роман Меюс (1985 р. н.) загинув 13 листопада 2024 року поблизу села Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, доки його загибель не була підтверджена.
Олександр Радивонік (1982 р. н.) загинув 24 червня 2026 року поблизу села Гороховатка Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника.
Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Боляче втрачати наших воїнів...
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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