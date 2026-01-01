Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 7 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 7 липня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 6 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію