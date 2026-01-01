Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 7 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 6 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 7 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 7 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.
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