7 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження колишній генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго»(на фото).Також день народження 7 липня у ексначальника територіального управління ДСНС України у Волинській областіВітаємо їх, а також іменинників цього дня – Германа, Лук'яна, Остапа, Павла, Сергія, Євдокію.Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.У цей день 1547 року місту Берестечку, що у Горохівському районі на Волині, було надане Магдебурзьке право.А 7 липня 2009-го у Луцьку на вулиці Олеся Гончара відкрили й освятили меморіальну дошку з написом «Вулиця названа на честь видатного українського письменника і громадського діяча Олеся Гончара».На урочистість до Луцька приїздила дружина письменника Валентина Гончар.