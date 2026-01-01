Воїни ЗСУ отримають бронеавтомобіль «Десна», який називають українським «Хамві»

Низький силует, помірна вага, ідеальні пропорції, виняткові позашляхові можливості – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах багатоцільовий бронеавтомобіль UAT.DESNA.Він призначений для швидкого переміщення піхоти і вантажів поза зоною прямого зіткнення з противником, - повідомляють у Міноборони.Бронеавтомобіль UAT.DESNA виготовили на українському підприємстві. Належить до середнього класу багатоцільових бронеавтомобілів – як і американський HMMWV.Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського «Хамві» та реальний бойовий досвід українських військових. UAT.DESNA має особливості, бо виготовлена під жорсткі вимоги сучасної війни.Бронеавтомобіль «Десна» має власне шасі, спроєктоване спеціально для виконання військових місій у складних умовах.Кузов має довжину 5,35 м, ширину 2,7 м і висоту всього 2 м – не вище за більшість цивільних позашляховиків.Саме такі габарити є оптимальними для забезпечення високої прохідності, стійкості при різких маневрах і малопомітності у польових умовах.UAT.DESNA виготовлена під жорсткі вимоги сучасної війниUAT.DESNA долає брід глибиною до 70 см, розганяється до 110 км/год. Кабіна вміщує водія і чотирьох піхотинців. При повній масі всього 8,3 тонни максимальна вага корисного навантаження сягає 1,5 тонни.Бронеавтомобіль UAT.DESNA створили, щоб заповнити нішу між легкими незахищеними пікапами і важкими повноцінними бронемашинами класу MRAP. «Десна» має власні переваги:«військова» конструкція, а не переобладнаний цивільний пікап;оптимальний баланс захисту і мобільності;модульна архітектура кузова;висока ергономіка і продуктивне шасі;автоматична коробка передач;економічна доцільність.Автомобіль «Десна» поєднує багаторічний інженерний досвід конструкторів багатоцільових бронеавтомобілів та унікальні українські реалії експлуатації машин в умовах війни.Українська «Десна» заповнює нішу середніх багатоцільових бронеавтомобілів. Арсенал колісних автомобілів Збройних Сил України заповнений цілком – від легких позашляхових пікапів і малих легкоброньованих позашляховиків – до важких спеціальних бронемашин класу MRAP, які за рівнем захисту і вогневої міці не поступаються бронетранспортерам.Зазначимо, що у 2025 році Збройні Сили України отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Більшість з цих машин виготовлені за конструкцією MRAP, тобто з посиленим захистом від мін і засідок. Такі машини мають V-подібну форму дна для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання вітчизняний бронеавтомобіль MAC OWL Сова, який став найбезпечнішим українським MRAP із найвищим захистом від мін.