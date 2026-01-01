Майже 100 двохсотбальників: як на Волині минула основна сесія НМТ





Про це повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко, - пише



Основна сесія НМТ тривала з 23 травня по 19 червня. На неї зареєструвалося 13 710 учасників, з них майже 27% були випускниками шкіл попередніх років. У пункти тестування з'явилися 93% від загальної кількості.



Скільки 200-бальників з НМТ на Волині у 2026 році

Один з найкращих результатів показав випускник Горохівського ліцею №1 імені Івана Франка Ілля Обозовський, який склав три предмети на максимальні 200 балів та ще один — на 197.



Усього, зі слів Алли Корнейко, в Україні 600 балів в сукупності за три предмети набрали 28 учасників.



Предмети, за які волиняни набрали 200 балів на НМТ:



Англійська мова — 40 учасників;

Математика — 29 учасників;

Українська мова, література та історія України — по 10-12 учасників.

Наразі, за підсумками основної сесії, немає двосотбального результату з хімії.



Як боролися з порушеннями правил на НМТ

Під час основної сесії зафіксували одне порушення — учасник намагався скористатися паперовою шпаргалкою. Як розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень, інструктори помітили, як підказка випала з кишені екзаменованого. Його роботу анулювали.



"Якби шпаргалку виявили перед початком тесту, то можна було б ще розглядати ситуацію на користь учасника. Але її виявили в процесі тестування", — зауважила Алла Корнейко.

Як пояснила завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень, під час тестування двічі відбувається перевірка за допомогою металодетектора на випадок заборонених предметів і носіїв інформації. Її здійснюють ще до початку запуску тестів, та у перерві між двома блоками тестування.



Якщо на першому етапі виявляють пристрої зчитування, обробки, відтворення інформації, учаснику можуть запропонувати відключити гаджети й покласти їх у місце для особистих речей, а роботу — не анульовують.



"У нас був випадок, коли учасник мав флешки в кишені, які могли вважатися джерелом інформації. Але йому запропонували покласти їх у спеціальне місце. Таким чином, ми застерігаємо, щоб люди не намагалися обійти правила", — додала освітянка.



Повітряні тривоги та інші перешкоди під час НМТ на Волині

Під час 17 днів основної сесії НМТ повітряні тривоги на Волині оголошували двічі. Як розповіла Алла Корнейко, у різних районах області вони тривали від 20 хвилин до години. Однак жоден учасник не подав заяву з проханням складати іспит повторно під час додаткової сесії у зв'язку з перерваною процедурою тестування.



"За правилами НМТ, якщо напередодні був обстріл чи інша небезпечна ситуація, наші інструктори перед тестуванням зачитували текст: якщо ви відчуваєте, що вам важко працювати через пережите, ви маєте право відмовитися і піти на додаткову сесію", — сказала Алла Корнейко.

У випадку, якби тривога тривала понад дві години, учасникам було б запропоновано колективно або ж в індивідуальному порядку перейти на додаткову сесію.



"Ми розуміємо, в яких умовах ці діти вчилися і в яких умовах мають складати тест, який, фактично, визначає їхнє майбутнє. Тому наше ставлення максимально прихильне до учасників. Якщо ж вони усе одно хочуть завершити іспит — це їх вибір", — додала вона.



Утім, були учасники, змушені записуватися на додаткову сесію через погіршення стану здоров'я під час тестування. Таких в області було п'ятеро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині під час основної сесії НМТ 98 учасників отримали 200 балів. Шестеро з них отримали максимальні результати з двох предметів; один склав три предмети на найвищі бали.Про це повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області, - пише "Суспільне" Основна сесія НМТ тривала з 23 травня по 19 червня. На неї зареєструвалося 13 710 учасників, з них майже 27% були випускниками шкіл попередніх років. У пункти тестування з'явилися 93% від загальної кількості.Один з найкращих результатів показав випускник Горохівського ліцею №1 імені Івана Франка Ілля Обозовський, який склав три предмети на максимальні 200 балів та ще один — на 197.Усього, зі слів Алли Корнейко, в Україні 600 балів в сукупності за три предмети набрали 28 учасників.Предмети, за які волиняни набрали 200 балів на НМТ:Англійська мова — 40 учасників;Математика — 29 учасників;Українська мова, література та історія України — по 10-12 учасників.Наразі, за підсумками основної сесії, немає двосотбального результату з хімії.Під час основної сесії зафіксували одне порушення — учасник намагався скористатися паперовою шпаргалкою. Як розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень, інструктори помітили, як підказка випала з кишені екзаменованого. Його роботу анулювали."Якби шпаргалку виявили перед початком тесту, то можна було б ще розглядати ситуацію на користь учасника. Але її виявили в процесі тестування", — зауважила Алла Корнейко.Як пояснила завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень, під час тестування двічі відбувається перевірка за допомогою металодетектора на випадок заборонених предметів і носіїв інформації. Її здійснюють ще до початку запуску тестів, та у перерві між двома блоками тестування.Якщо на першому етапі виявляють пристрої зчитування, обробки, відтворення інформації, учаснику можуть запропонувати відключити гаджети й покласти їх у місце для особистих речей, а роботу — не анульовують."У нас був випадок, коли учасник мав флешки в кишені, які могли вважатися джерелом інформації. Але йому запропонували покласти їх у спеціальне місце. Таким чином, ми застерігаємо, щоб люди не намагалися обійти правила", — додала освітянка.Під час 17 днів основної сесії НМТ повітряні тривоги на Волині оголошували двічі. Як розповіла Алла Корнейко, у різних районах області вони тривали від 20 хвилин до години. Однак жоден учасник не подав заяву з проханням складати іспит повторно під час додаткової сесії у зв'язку з перерваною процедурою тестування."За правилами НМТ, якщо напередодні був обстріл чи інша небезпечна ситуація, наші інструктори перед тестуванням зачитували текст: якщо ви відчуваєте, що вам важко працювати через пережите, ви маєте право відмовитися і піти на додаткову сесію", — сказала Алла Корнейко.У випадку, якби тривога тривала понад дві години, учасникам було б запропоновано колективно або ж в індивідуальному порядку перейти на додаткову сесію."Ми розуміємо, в яких умовах ці діти вчилися і в яких умовах мають складати тест, який, фактично, визначає їхнє майбутнє. Тому наше ставлення максимально прихильне до учасників. Якщо ж вони усе одно хочуть завершити іспит — це їх вибір", — додала вона.Утім, були учасники, змушені записуватися на додаткову сесію через погіршення стану здоров'я під час тестування. Таких в області було п'ятеро.

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