Майже 100 двохсотбальників: як на Волині минула основна сесія НМТ
Сьогодні, 07:33
На Волині під час основної сесії НМТ 98 учасників отримали 200 балів. Шестеро з них отримали максимальні результати з двох предметів; один склав три предмети на найвищі бали.
Про це повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко, - пише "Суспільне".
Основна сесія НМТ тривала з 23 травня по 19 червня. На неї зареєструвалося 13 710 учасників, з них майже 27% були випускниками шкіл попередніх років. У пункти тестування з'явилися 93% від загальної кількості.
Скільки 200-бальників з НМТ на Волині у 2026 році
Один з найкращих результатів показав випускник Горохівського ліцею №1 імені Івана Франка Ілля Обозовський, який склав три предмети на максимальні 200 балів та ще один — на 197.
Усього, зі слів Алли Корнейко, в Україні 600 балів в сукупності за три предмети набрали 28 учасників.
Предмети, за які волиняни набрали 200 балів на НМТ:
Англійська мова — 40 учасників;
Математика — 29 учасників;
Українська мова, література та історія України — по 10-12 учасників.
Наразі, за підсумками основної сесії, немає двосотбального результату з хімії.
Як боролися з порушеннями правил на НМТ
Під час основної сесії зафіксували одне порушення — учасник намагався скористатися паперовою шпаргалкою. Як розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень, інструктори помітили, як підказка випала з кишені екзаменованого. Його роботу анулювали.
"Якби шпаргалку виявили перед початком тесту, то можна було б ще розглядати ситуацію на користь учасника. Але її виявили в процесі тестування", — зауважила Алла Корнейко.
Як пояснила завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень, під час тестування двічі відбувається перевірка за допомогою металодетектора на випадок заборонених предметів і носіїв інформації. Її здійснюють ще до початку запуску тестів, та у перерві між двома блоками тестування.
Якщо на першому етапі виявляють пристрої зчитування, обробки, відтворення інформації, учаснику можуть запропонувати відключити гаджети й покласти їх у місце для особистих речей, а роботу — не анульовують.
"У нас був випадок, коли учасник мав флешки в кишені, які могли вважатися джерелом інформації. Але йому запропонували покласти їх у спеціальне місце. Таким чином, ми застерігаємо, щоб люди не намагалися обійти правила", — додала освітянка.
Повітряні тривоги та інші перешкоди під час НМТ на Волині
Під час 17 днів основної сесії НМТ повітряні тривоги на Волині оголошували двічі. Як розповіла Алла Корнейко, у різних районах області вони тривали від 20 хвилин до години. Однак жоден учасник не подав заяву з проханням складати іспит повторно під час додаткової сесії у зв'язку з перерваною процедурою тестування.
"За правилами НМТ, якщо напередодні був обстріл чи інша небезпечна ситуація, наші інструктори перед тестуванням зачитували текст: якщо ви відчуваєте, що вам важко працювати через пережите, ви маєте право відмовитися і піти на додаткову сесію", — сказала Алла Корнейко.
У випадку, якби тривога тривала понад дві години, учасникам було б запропоновано колективно або ж в індивідуальному порядку перейти на додаткову сесію.
"Ми розуміємо, в яких умовах ці діти вчилися і в яких умовах мають складати тест, який, фактично, визначає їхнє майбутнє. Тому наше ставлення максимально прихильне до учасників. Якщо ж вони усе одно хочуть завершити іспит — це їх вибір", — додала вона.
Утім, були учасники, змушені записуватися на додаткову сесію через погіршення стану здоров'я під час тестування. Таких в області було п'ятеро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко, - пише "Суспільне".
Основна сесія НМТ тривала з 23 травня по 19 червня. На неї зареєструвалося 13 710 учасників, з них майже 27% були випускниками шкіл попередніх років. У пункти тестування з'явилися 93% від загальної кількості.
Скільки 200-бальників з НМТ на Волині у 2026 році
Один з найкращих результатів показав випускник Горохівського ліцею №1 імені Івана Франка Ілля Обозовський, який склав три предмети на максимальні 200 балів та ще один — на 197.
Усього, зі слів Алли Корнейко, в Україні 600 балів в сукупності за три предмети набрали 28 учасників.
Предмети, за які волиняни набрали 200 балів на НМТ:
Англійська мова — 40 учасників;
Математика — 29 учасників;
Українська мова, література та історія України — по 10-12 учасників.
Наразі, за підсумками основної сесії, немає двосотбального результату з хімії.
Як боролися з порушеннями правил на НМТ
Під час основної сесії зафіксували одне порушення — учасник намагався скористатися паперовою шпаргалкою. Як розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень, інструктори помітили, як підказка випала з кишені екзаменованого. Його роботу анулювали.
"Якби шпаргалку виявили перед початком тесту, то можна було б ще розглядати ситуацію на користь учасника. Але її виявили в процесі тестування", — зауважила Алла Корнейко.
Як пояснила завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень, під час тестування двічі відбувається перевірка за допомогою металодетектора на випадок заборонених предметів і носіїв інформації. Її здійснюють ще до початку запуску тестів, та у перерві між двома блоками тестування.
Якщо на першому етапі виявляють пристрої зчитування, обробки, відтворення інформації, учаснику можуть запропонувати відключити гаджети й покласти їх у місце для особистих речей, а роботу — не анульовують.
"У нас був випадок, коли учасник мав флешки в кишені, які могли вважатися джерелом інформації. Але йому запропонували покласти їх у спеціальне місце. Таким чином, ми застерігаємо, щоб люди не намагалися обійти правила", — додала освітянка.
Повітряні тривоги та інші перешкоди під час НМТ на Волині
Під час 17 днів основної сесії НМТ повітряні тривоги на Волині оголошували двічі. Як розповіла Алла Корнейко, у різних районах області вони тривали від 20 хвилин до години. Однак жоден учасник не подав заяву з проханням складати іспит повторно під час додаткової сесії у зв'язку з перерваною процедурою тестування.
"За правилами НМТ, якщо напередодні був обстріл чи інша небезпечна ситуація, наші інструктори перед тестуванням зачитували текст: якщо ви відчуваєте, що вам важко працювати через пережите, ви маєте право відмовитися і піти на додаткову сесію", — сказала Алла Корнейко.
У випадку, якби тривога тривала понад дві години, учасникам було б запропоновано колективно або ж в індивідуальному порядку перейти на додаткову сесію.
"Ми розуміємо, в яких умовах ці діти вчилися і в яких умовах мають складати тест, який, фактично, визначає їхнє майбутнє. Тому наше ставлення максимально прихильне до учасників. Якщо ж вони усе одно хочуть завершити іспит — це їх вибір", — додала вона.
Утім, були учасники, змушені записуватися на додаткову сесію через погіршення стану здоров'я під час тестування. Таких в області було п'ятеро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Майже 100 двохсотбальників: як на Волині минула основна сесія НМТ
Сьогодні, 07:33
ВНУ цьогоріч випустить 1800 бакалаврів
Сьогодні, 01:15
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00