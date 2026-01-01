Волинське місто отримало з Німеччини сміттєприбиральний автомобіль
Сьогодні, 05:28
Німецькі партнери передали Володимирській громаді сміттєприбиральний автомобіль.
Про це повідомляють на сторінці громади.
1 липня Володимирську громаду відвідали представники німецького міста-партнера Цвікау – голова Асоціації «Партнерство з Україною» Карл-Ернст Мюллер та волонтерка Світлана Хамахер.
Під час візиту громаді було передано спеціалізований автомобіль Mercedes-Benz для збирання та транспортування твердих побутових відходів. Техніку надали директор Комунального підприємства з управління відходами округу Хемніц Роні Тойхерт та голова адміністрації району Цвікау Карстен Міхаеліс за сприяння голови Асоціації «Партнерство з Україною» Карла-Ернста Мюллера, який особисто був присутній під час передачі автомобіля.
Отриманий сміттєприбиральний автомобіль буде використовуватися КП «Полігон» Володимирської міської ради для покращення якості надання послуг із поводження з твердими побутовими відходами та благоустрою території громади.
У рамках візиту відбулася також зустріч німецької делегації з міським головою Ігорем Пальонкою. Під час спілкування сторони обговорили поточні результати співпраці, перспективи реалізації нових спільних проєктів, а також можливості участі Асоціації «Партнерство з Україною» у їхній підтримці.
Окрім цього, гості відвідали КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання» та Територіальний центр соціального обслуговування, де передали медичні та гігієнічні засоби, необхідні для догляду за пацієнтами й підопічними закладів.
Насиченою була й культурна програма візиту. Світлана Хамахер побувала у Володимирській дитячій художній школі імені Миколи Рокицького, де долучилася до майстер-класу з виготовлення традиційної української ляльки-мотанки. Також для делегації провели екскурсію Володимирським педагогічним фаховим коледжем імені Агатангела Кримського, під час якої гості ознайомилися з історією та діяльністю навчального закладу.
Володимирська громада щиро вдячна партнерам із міста Цвікау за постійну підтримку, вагому допомогу та багаторічну співпрацю.
Zwickau.de.
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Про це повідомляють на сторінці громади.
1 липня Володимирську громаду відвідали представники німецького міста-партнера Цвікау – голова Асоціації «Партнерство з Україною» Карл-Ернст Мюллер та волонтерка Світлана Хамахер.
Під час візиту громаді було передано спеціалізований автомобіль Mercedes-Benz для збирання та транспортування твердих побутових відходів. Техніку надали директор Комунального підприємства з управління відходами округу Хемніц Роні Тойхерт та голова адміністрації району Цвікау Карстен Міхаеліс за сприяння голови Асоціації «Партнерство з Україною» Карла-Ернста Мюллера, який особисто був присутній під час передачі автомобіля.
Отриманий сміттєприбиральний автомобіль буде використовуватися КП «Полігон» Володимирської міської ради для покращення якості надання послуг із поводження з твердими побутовими відходами та благоустрою території громади.
У рамках візиту відбулася також зустріч німецької делегації з міським головою Ігорем Пальонкою. Під час спілкування сторони обговорили поточні результати співпраці, перспективи реалізації нових спільних проєктів, а також можливості участі Асоціації «Партнерство з Україною» у їхній підтримці.
Окрім цього, гості відвідали КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання» та Територіальний центр соціального обслуговування, де передали медичні та гігієнічні засоби, необхідні для догляду за пацієнтами й підопічними закладів.
Насиченою була й культурна програма візиту. Світлана Хамахер побувала у Володимирській дитячій художній школі імені Миколи Рокицького, де долучилася до майстер-класу з виготовлення традиційної української ляльки-мотанки. Також для делегації провели екскурсію Володимирським педагогічним фаховим коледжем імені Агатангела Кримського, під час якої гості ознайомилися з історією та діяльністю навчального закладу.
Володимирська громада щиро вдячна партнерам із міста Цвікау за постійну підтримку, вагому допомогу та багаторічну співпрацю.
Zwickau.de.
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