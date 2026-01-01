Волинське місто отримало з Німеччини сміттєприбиральний автомобіль

Німецькі партнери передали Володимирській громаді сміттєприбиральний автомобіль.Про це повідомляють на сторінці громади.1 липня Володимирську громаду відвідали представники німецького міста-партнера Цвікау – голова Асоціації «Партнерство з Україною»та волонтеркаПід час візиту громаді було передано спеціалізований автомобіль Mercedes-Benz для збирання та транспортування твердих побутових відходів. Техніку надали директор Комунального підприємства з управління відходами округута голова адміністрації району Цвікауза сприяння голови Асоціації «Партнерство з Україною»який особисто був присутній під час передачі автомобіля.Отриманий сміттєприбиральний автомобіль буде використовуватися КП «Полігон» Володимирської міської ради для покращення якості надання послуг із поводження з твердими побутовими відходами та благоустрою території громади.У рамках візиту відбулася також зустріч німецької делегації з міським головою Ігорем Пальонкою. Під час спілкування сторони обговорили поточні результати співпраці, перспективи реалізації нових спільних проєктів, а також можливості участі Асоціації «Партнерство з Україною» у їхній підтримці.Окрім цього, гості відвідали КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання» та Територіальний центр соціального обслуговування, де передали медичні та гігієнічні засоби, необхідні для догляду за пацієнтами й підопічними закладів.Насиченою була й культурна програма візиту. Світлана Хамахер побувала у Володимирській дитячій художній школі імені Миколи Рокицького, де долучилася до майстер-класу з виготовлення традиційної української ляльки-мотанки. Також для делегації провели екскурсію Володимирським педагогічним фаховим коледжем імені Агатангела Кримського, під час якої гості ознайомилися з історією та діяльністю навчального закладу.Володимирська громада щиро вдячна партнерам із міста Цвікау за постійну підтримку, вагому допомогу та багаторічну співпрацю.Zwickau.de.