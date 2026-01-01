ДБР проводить обшуки у виробника дронів Vyriy Industries

ДБР проводить обшуки у виробника дронів Vyriy Industries
Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у виробника дронів Vyriy Industries і директора підприємства Олексія Бабенка.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі бюро.

«Слідчі ДБР перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами», – повідомили у бюро, відповідаючи на запитання стосовно слідчих дій у Vyriy Industries.

За попередньою версією слідства, ціна дронів могла збільшуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат.

Як зазначили у бюро, ці обставини стали підставою для проведення слідчих дій.

Укрінформ звернувся по коментар до компанії Vyriy Industries з цього приводу.

Як повідомлялося, Vyriy Industries – українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них.

Власником та керівником Vyriy Industries є Олексій Бабенко. Він також є одним із акціонерів інтернет-видання «Бабель».

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Теги: обшуки, дрони
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